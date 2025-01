Arena Pernambuco terá esquema especial de ônibus para os 35 anos da Obra de Maria

A- A+

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) montou um esquema especial de ônibus para os fiéis que participarão da celebração dos 35 anos da Obra de Maria, neste domingo (19), das 12h às 22h, na Arena Pernambuco.

A linha 047 - Cosme e Damião/Arena será ativada com saídas do Terminal Integrado Cosme e Damião a partir das 12h. A tarifa será a do Bilhete Único (Anel A: R$ 4,30), com pagamento em dinheiro ou cartões VEM. Gratuidades e abatimentos estarão disponíveis, e a operação será monitorada por fiscais do CTM.

Itinerário:

Ida: TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/PE, Arena Pernambuco.

Volta: Arena Pernambuco, Ramal Arena, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

Dúvidas e reclamações podem ser feitas pelo 0800 081 0158 (7h às 19h) ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999 (5h30 às 21h30).

Demandas também podem ser enviadas para a Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou telefones 3182-5511 e 3182-5518.

Veja também