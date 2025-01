Preso suspeito de envolvimento em homicídio de mulher que teve corpo achado em terreno em Jaboatão

A- A+

Suspeito de envolvimento no homicídio de uma jovem de 18 anos identificada como Renata da Silva Soares foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco.

O corpo dela foi encontrado em avançado estado de decomposição em um terreno ao lado de uma igreja, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em 14 de dezembro. A jovem ficou desaparecida por cinco dias.

A prisão do homem, cuja identidade não foi informada pela polícia, aconteceu na última terça-feira (14).

Leia também • Suspeito de abusar de crianças no Cabo é preso após ser capturado por populares

As primeiras informações sobre a morte de Renata indicam que ela foi torturada antes de ser morta. O corpo da jovem foi enterrado e os criminosos o desenterraram após notar a presença da polícia no bairro. Em seguida, fizeram a desova no terreno ao lado da igreja.

Renata teve os cabelos raspados e foram identificados sinais de violência sexual.

A polícia ainda não informou qual teria sido a motivação desse crime. Coletiva de imprensa convocada pela corporação para esta quinta-feira (16) irá detalhar a prisão.

O suspeito encontrado na terça-feira também tinha um mandado de prisão expedido por outro homicídio, que aconteceu em 2 de setembro do ano passado.

Nesse caso, a vítima foi executada mediante tortura e "de maneira brutal", segundo a polícia.

No ato da prisão, os policiais encontraram duas armas de fogo, o que, de acordo com a Polícia Civil, reforça "as suspeitas de envolvimento do detido em outros crimes violentos".

Veja também