PRISÃO Suspeito de abusar de crianças no Cabo é preso após ser capturado por populares Ele foi detido com o cumprimento de um mandado de prisão preventiva

Um homem, suspeito de estuprar crianças no Cabo de Santo Agostinho, foi preso nessa quarta-feira (15). Ele foi capturado por populares próximo à Avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife.

"Diante deste fato, uma equipe da PMPE foi acionada e orientada a apresentar o meliante à Delegacia do Cabo de Santo Agostinho", explicou a polícia, por meio de nota.

De acordo com a polícia, o homem é suspeito de abusar de crianças no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo. Ele foi detido com o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

Mais detalhes sobre a prisão serão fornecidos à imprensa nesta quinta-feira (16), às 10h30, no auditório da Sede Operacional da PCPE. A Polícia Militar também vai participar na coletiva.

