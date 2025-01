A- A+

SÃO PAULO Polícia faz perícia em diretório do PT em Diadema após invasão e furto Investigação apura o roubo de dois computadores, três CPUs, uma impressora e dano causado por tinta a retratos de Lula e Dilma

A Polícia Civil de São Paulo informou nesta quarta-feira (15) que investiga a invasão da sede do diretório municipal do PT em Diadema.

Em um vídeo publicado ontem nas redes sociais pelo vereador da sigla Dheison Silva, são mostradas fotos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff sujas com tinta. As imagens também exibiram uma porta arrombada e diversos objetos jogados no chão.

Absurdo o que aconteceu com o diretório do PT em Diadema. A extrema direita se chama de gente do bem, mas são intolerantes e violentos. Que seja investigado e os responsáveis punidos. pic.twitter.com/crMqQFvRi1 — Dheison Silva (@DheisonSilvaPT) January 14, 2025

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de SP afirmou que o caso é investigado como furto e que serão analisados danos causados pelos invasores que, segundo relatos, também incluiriam "paredes manchadas com tinta, objetos danificados, roubo de dois computadores, três CPUs e uma impressora". Um boletim de ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial da cidade e a perícia foi acionada para a coleta de impressões digitais no local.

"Apesar de ainda não serem conhecidas as motivações do crime, precisamos registrar que a boa prática democrática na nossa sociedade exige partidos organizados e fortes", declarou, em nota, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo.

O texto afirma ainda que o atentado contra o PT de Diadema, "por qualquer razão que tenha o motivado, é também um ataque contra a liberdade política e o livre exercício da democracia no país, um dos preceitos fundamentais do Partido dos Trabalhadores".

Já o vereador Dheison Silva, ao postar o vídeo com o resultado da ação, cobrou identificação e punição dos responsáveis.

"Absurdo o que aconteceu com o diretório do PT em Diadema. A extrema-direita se chama de gente do bem, mas são intolerantes e violentos. Que seja investigado e os responsáveis punidos", escreveu o parlamentar.

A bancada de deputados estaduais do partido também se manifestou, afirmando que o crime já foi denunciado às autoridades da segurança pública: "Esperamos que procedam imediatamente com uma apuração e punição rigorosa aos envolvidos neste ato, que pode sim estar associado à violência política", diz a nota.

