POLÍTICA PT diz que diretório do partido em Diadema foi invadido; retratos de Lula e Dilma foram vandalizados Vídeo postado por vereador da sigla também exibe porta arrombada por pedra e diversos objetos jogados no chão

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou nesta terça-feira que o diretório municipal da sigla em Diadema (SP) foi invadido e vandalizado.

Um vídeo publicado por Dheison Silva, vereador pela legenda em São Paulo, mostra as fotos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff sujas com tinta. As imagens também exibem uma porta arrombada e diversos objetos jogados no chão.

"Apesar de ainda não serem conhecidas as motivações do crime, precisamos registrar que a boa prática democrática na nossa sociedade exige partidos organizados e fortes", declarou, em nota, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo.

O texto afirma ainda que o atentado contra o PT de Diadema, "por qualquer razão que tenha o motivado, é também um ataque contra a liberdade política e o livre exercício da democracia no país, um dos preceitos fundamentais do Partido dos Trabalhadores".

Já o vereador Dheison Silva, ao postar o vídeo com o resultado da ação, cobrou identificação e punição dos responsáveis.

"Absurdo o que aconteceu com o diretório do PT em Diadema. A extrema direita se chama de gente do bem, mas são intolerantes e violentos. Que seja investigado e os responsáveis punidos", escreveu o parlamentar.

A bancada de deputados estaduais do partido também se manifestou afirmando que o crime já foi denunciado às autoridades da segurança pública: "Esperamos que procedam imediatamente com uma apuração e punição rigorosa aos envolvidos neste ato, que pode sim estar associado à violência política", diz a nota.

O jornal O Globo procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

