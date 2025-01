Ao custo de R$ 1,7 bi, programa dará incentivo financeiro a professores

A- A+

O governo federal detalhou na terça (14) dois tipos de auxílio financeiro para incentivar a carreira de professor e um concurso anual para seleção de docentes em todo o País.

Os anúncios foram feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito do programa "Mais professores". Atualmente, o Brasil tem 2,3 milhões de professores na educação básica, que, segundo o governo, serão beneficiados pelo programa. No total, o governo gastará R$ 1,7 bilhão em todas as ações do programa.

O ministro da Educação, Camilo Santana, tem apostado no tema como uma das marcas de sua gestão. Durante discurso, o presidente Lula afirmou que é preciso valorizar a carreira.

"A gente não quer que os professores sejam as pessoas mais desqualificadas na prova do Enem. A gente quer que sejam os melhores, e por isso é que temos que pensar muito nos salários dos professores. Porque a gente não pode elogiar professor e, na época de pagar salário, pagar uma merreca", declarou Lula.

Estímulo

Como o Estadão antecipou, o governo federal vai pagar R$ 1.050 por mês para estudantes de licenciatura. Atualmente, o Ministério da Educação (MEC) já faz o pagamento de bolsas do programa para estudantes de baixa renda do ensino médio. De acordo com a pasta, as medidas anunciadas pretendem funcionar como estímulo para que os estudantes sigam a carreira de professor.

Segundo o ministro Santana, a quantidade de bolsas disponíveis na primeira fase do programa será suficiente para mais que dobrar o número de estudantes na área.

"No último Enem, 19 mil alunos, que fizeram acima de 650 pontos, escolheram fazer licenciatura. Apenas 5 mil se matricularam. Esses dados mostram que, ao longo dos anos que passam na universidade, a metade desses alunos desiste", afirmou o ministro.

O presidente Lula anunciou ainda o pagamento da "Bolsa Mais Professores", um benefício mensal de R$ 2.100 para docentes que aceitem trabalhar em regiões que enfrentem falta de profissionais.

Os professores beneficiários da Bolsa Mais Professores e das redes e escolas vencedoras do Prêmio MEC da Educação Brasileira - 2025 poderão ser premiados com notebooks. De acordo com o MEC, serão distribuídos 100 mil aparelhos por ano para professores premiados.

Em entrevista ao Estadão em novembro, Santana afirmou que "da mesma forma que hoje faltam médicos em determinada região ou município, falta também professor." "No caso do professor, ele será pago com o salário do piso no município e receberá a complementação como estímulo para que possa ir para determinada região", disse o ministro.

Prova Nacional

Ontem, o governo anunciou ainda a criação da Prova Nacional Docente (PND), que será uma espécie de concurso anual realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os professores serão avaliados a partir do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). A primeira seleção está prevista para acontecer em novembro deste ano.

A partir da seleção, o governo quer construir uma espécie de banco de profissionais que poderá ser utilizado por Estados e municípios para a contratação de professores.

O MEC realizou também uma parceria com bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para oferecer facilidades aos docentes, como um cartão de crédito sem anuidade e descontos de até 10% em diárias de hotéis.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

