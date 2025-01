Pastor R.R. Soares difunde fake news sobre o Pix ao pedir doação a fiéis na TV

A- A+

Missionário e fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, o pastor R.R Soares se juntou à onda de desinformação acerca da nova regra da Receita Federal que aumentou a fiscalização para transações feitas por Pix.

Durante o programa Show da Fé, exibido pela TV Band na segunda-feira, o líder religioso disse que autoridades desejam cobrar imposto "de tudo" e pediu que o governo federal desista da suposta medida de tributação de transações.

— Está acontecendo uma campanha contra o Pix. Só porque a pessoa ajuda um parente, um amigo e é de graça, já querem cobrar imposto. Eles cobram imposto de tudo, até que um dia vão cobrar imposto da gente. É uma maldade que querem fazer — afirmou o pastor enquanto pedia doação para os fiéis.

— Tomara que as autoridades deem um basta e que fique sempre assim. Todo mundo só quer ganhar e ganhar, poxa. Algumas vezes o parente está lá em dificuldade e só querem ajudar — completou.

O Globo procurou o pastor e a Igreja Internacional da Graça de Deus, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

O argumento usado pelo líder religioso e outros nomes do bolsonarismo de que haverá tributação não condiz com a realidade. Hoje, todos os brasileiros que tiveram rendimentos anuais acima de R$ 30.639,90 precisam declarar imposto de renda. O extrato bancário e suas movimentações financeiras são detalhadas neste processo. A nova regra apenas identificará inconsistências entre a declaração e as transações.

A declaração de que afetará os mais pobres também é falaciosa. Punições só irão ocorrer em caso de comprovação de sonegação, quando o contribuinte precisaria prestar contas ao Fisco.

Como o Globo noticiou, notícias falsas sobre este tema geraram mais de 25 milhões de visualizações na última semana. Nesta terça-feira, o novo ministro da Secretaria de Comunicação, o marqueteiro Sidônio Palmeira, tomou posse em meio à problemática.

Veja também