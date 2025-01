Fotógrafa pernambucana conquista o primeiro lugar em concurso nacional de fotografias etnográficas

A- A+

A fotógrafa pernambucana Wenni Mirielle Batista Misael, conhecida como Uenni, de 26 anos, fez história ao se tornar a primeira mulher negra a conquistar o 1º lugar no Prêmio Mário de Andrade de Fotografias Etnográficas, promovido pelo Iphan.

Autodidata desde os 15 anos, Uenni venceu na categoria Série Fotográfica com a obra “Canjerê dos Pretos Velhos na Jurema Sagrada de Pernambuco”, que documenta, ao longo de dois anos, rituais no Terreiro Axé Talabi, em Paratibe, Paulista (PE).

As imagens capturam momentos simbólicos do Canjerê de Preto Velho, destacando a espiritualidade e as tradições ancestrais da Jurema Sagrada. O prêmio, de dimensão nacional, promovido pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, recebeu mais de 400 inscrições e premiou a vencedora com R$ 15 mil.

“Eu nunca imaginei que fosse sequer receber uma menção honrosa, considerando a dimensão nacional do prêmio. Não tenho diploma nem equipamentos de ponta, mas tenho fé e vontade de seguir fotografando o que amo”, afirmou Uenni, que começou a viver da fotografia aos 19 anos.

