Comemoração Obra de Maria: abertura da celebração reúne centenas de fiéis no Centro de Convenções, em Olinda Além desta sexta (17), comemoração contará com atrações religiosas neste sábado (18) e domingo (19)

A Obra de Maria iniciou, na manhã desta sexta-feira (17), o primeiro dia de celebração dos 35 anos da comunidade. O evento de abertura aconteceu no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Com o tema da pregação baseado no Evangelho de Lucas, “Pela tua palavra, lançarei as redes em águas mais profundas”, a celebração contou com a presença de centenas de fíéis.

Fiéis celebram abertura da festa de 35 anos da Obra de Maria | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Dentre os presentes, tinha gente até de outro país, como foi o caso do angolano Mário Bava, de 42 anos. Presente pela primeira vez na celebração, o fiel veio com aproximadamente 80 pessoas vindo de Angola, Moçambique e São Tomé e Principe, todos na África.

"Estou com bastante alegria aqui. Faço parte da comunidade Obra de Maria desde 2016, apesar de conhecê-la desde 2011. Hoje tenho uma alegria imensa à forma como rezamos e como vivemos. Esta grande festa está sendo uma maravilha e uma benção para todos", contou.

Mário Bava | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A celebração também animou Jéssica Caiatan, de 34 anos. Ela, que faz parte da comunidade há mais de 15 anos, revelou o que o evento significa para ela.

"Foi através da comunidade que eu consegui me reaproximar mais de Deus, conhecer a fé católica, e, a partir daí, somente coisas maravilhosas foram acontecendo. A Obra de Maria representa a renovação desta fé no meu coração, da esperança e do amor", admitiu.

Jéssica Caiatan | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Amor à primeira vista

Dentre as atrações desta manhã, estiveram Patti Mansfield, referência internacional na Renovação Carismática, além de Frei Josué, Irmã Zélia e Ironi Spuldaro.

Frei Josué, aliás, um dos responsáveis por conduzir o momento de adoração, revelou sua satisfação em fazer parte da festividade, e contou que foi amor à primeira vista.

Frei Jousé | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Eu conheci a Obra de Maria no começo dos anos 2000, e ali já foi amor à primeira vista. Ela sempre foi muito simples e muito humilde, mas, ao mesmo tempo, muito trabalhadora. É uma comunidade muito atuante na comunicação, na evangelização, peregrinação e obras sociais. É uma grande alegria para mim ver a Obra de Maria completando esses 35 anos", contou.

Veja fotos deste primeiro dia de celebração.

40 mil fiéis reunidos

Além desta sexta, a celebração também acontece neste sábado (18) e domingo (19). A expectativa é reunir mais de 40 mil pessoas, entre lideranças eclesiásticas, fiéis e missionários. A programação do evento contará com shows, adoração, pregações e celebrações eucarísticas. Os ingressos estão esgotados.

Entre os destaques da programação estão Frei Gilson, Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi e Irmã Kelly Patrícia, que se apresentarão no dia 19 de janeiro, na Arena de Pernambuco.

Padre Fábio de Melo é uma das atrações da celebração | Foto: Gabriel Melo/Comunidade Católica Obra de Maria

Também estão presentes nomes de importantes lideranças para a comunidade católica, incluindo a participação de cerca de 300 padres e 200 bispos.

Fundada em 1990 pelo teólogo Gilberto Barbosa e pela escritora Maria Salomé Ventura, a Comunidade Católica "Eis aí tua mãe - Obra de Maria" promove a evangelização e desenvolve projetos e ações sociais. Agora com 35 anos de história, muitas obras de assistência estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, com presença do movimento em 42 países através do trabalho de mais de 4.200 missionários.

Programação

No sábado (18), também no Teatro Guararapes, o tema refletirá a entrega de Maria, descrita em Lucas 1:38: “Faça-se em mim conforme a tua palavra”. A programação incluirá a participação especial de Maria Salomé, cofundadora da Obra de Maria.

Já no domingo (19), pela manhã, ainda no teatro, a celebração começará com a Adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pela própria Obra de Maria. Também ocorrerá a Santa Missa Solene, que simbolizará o envio missionário e a universalidade da fé.

A partir das 13h, já na Arena de Pernambuco, a celebração contará com a apresentação de grandes nomes da música católica.



Esquema especial de ônibus

Esquema especial de ônibus deve facilitar deslocamente para a Arena de Pernambuco | Foto: Rafael Vieira/Federação Pernambucana de Futebol (FPF)

No domingo, a celebração também vai ter um esquema especial de ônibus, montado pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), das 12h às 22h, na Arena de Pernambuco.



A linha 047 - Cosme e Damião/Arena será ativada com saídas do Terminal Integrado Cosme e Damião a partir das 12h. A tarifa será a do Bilhete Único (Anel A: R$ 4,30), com pagamento em dinheiro ou cartões VEM. Gratuidades e abatimentos estarão disponíveis, e a operação será monitorada por fiscais do CTM.

Itinerário:

Ida: TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/PE, Arena Pernambuco.

Volta: Arena Pernambuco, Ramal Arena, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

Dúvidas e reclamações podem ser feitas pelo 0800 081 0158 (7h às 19h) ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999 (5h30 às 21h30).

Demandas também podem ser enviadas para a Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou telefones 3182-5511 e 3182-5518.

Confira, abaixo, a programação completa da celebração de 35 anos da Obra de Maria.



Dias 17 e 18 de janeiro – Teatro Guararapes (Centro de Convenções):

Sexta-feira – 17/01:

08h30 – Animação

08h50 – Santo Terço

09h20 – Pregação com Patti Mansfield

10h10 – Intervalo

10h40 – Animação

11h00 – Adoração com Frei Josué, Irmã Zélia e Ironi Spuldaro

12h30 – Almoço

14h00 – Animação

14h30 – Testemunho dos Amigos

15h00 – Intervalo

15h30 – Retorno

16h00 – Pregação com Prado Flores

17h00 – Preparação para a Santa Missa (Celebrante: Dom Alberto Taveira)

18h30 – Encerramento

Sábado – 18/01:

08h30 – Animação

08h50 – Santo Terço em cinco línguas (Italiano, Inglês, Francês, Espanhol, Holandês e Português de Portugal) e oferenda de um coração com 35 rosas à Virgem Maria, com Maria Salomé

09h40 – Pregação com Patti Mansfield sobre a Virgem Maria

11h00 – Intervalo

11h30 – Animação e Oração

11h50 – Momentos de testemunhos

12h30 – Almoço

14h00 – Animação e oração

14h30 – Adoração com Luzia Santiago, Padre Roger e Padre Edmilson

15h30 – Intervalo

16h00 – Momento de Testemunhos

16h45 – Preparação para a Santa Missa

17h00 – Santa Missa (Celebrante: Dom Paulo Jackson)

18h30 – Jantar

19h30 – Show das Nações com o Ministério Obra de Maria e Amigos

21h00 – Avisos finais



Dia 19 de janeiro – Domingo

Manhã (Teatro Guararapes):

08h30 às 11h50 – Adoração, oração, animação, entrada das bandeiras e Santa Missa

Tarde e Noite (Arena de Pernambuco):

11h00 – Abertura dos portões

13h00 – Início da programação com apresentação da Família Obra de Maria

14h00 – Apresentação da Orquestra Criança Cidadã

15h00 – Santa Missa presidida por Padre Marcelo Rossi

16h00 – Início das apresentações musicais:

Frei Gilson

Padre Fábio de Melo

Irmã Kelly Patrícia

Eliana Ribeiro

Padre Damião Silva

Dunga

Padre João Carlos

