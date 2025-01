A- A+

comemoração Obra de Maria celebra 35 anos com atrações religiosas a partir desta sexta (17); veja a programação As atrações religiosas seguem até o domingo (19), com a promessa de ser o maior evento católico do Nordeste

A Obra de Maria vai começar a celebração de 35 anos de fundação a partir desta sexta-feira (17). As atrações religiosas seguem até o domingo (19), com a promessa de ser o maior evento católico do Nordeste.

Na abertura e no sábado (18), a programação vai ser no Teatro Guararapes, localizado no Centro de Convenções de Pernambuco, no bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Já no domingo (19), ápice da festa, os católicos vão poder aproveitar a celebração na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, também na RMR.

“É uma celebração internacional. É o maior evento católico do Nordeste, tenho certeza que será o evento mais bonito que já teve na Arena de Pernambuco. Quando as pessoas chegam aqui no Brasil e são bem recebidas, isso é uma graça, uma cura”, garantiu a missionária Evilly Barros, em entrevista à Rádio Folha 96,4 FM na última segunda-feira (13).

40 mil fiéis reunidos

Nos três dias, a expectativa é reunir mais de 40 mil pessoas, entre lideranças eclesiásticas, fiéis e missionários. A programação do evento contará com shows, adoração, pregações e celebrações eucarísticas. Os ingressos estão esgotados.

Entre os destaques da programação estão Frei Gilson, Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi e Irmã Kelly Patrícia, que se apresentarão no dia 19 de janeiro, na Arena de Pernambuco.

Padre Fábio de Melo é uma das atrações da celebração | Foto: Gabriel Melo/Comunidade Católica Obra de Maria

Também estão presentes nomes de importantes lideranças para a comunidade católica, incluindo a participação de cerca de 300 padres e 200 bispos.

Fundada em 1990 pelo teólogo Gilberto Barbosa e pela escritora Maria Salomé Ventura, a Comunidade Católica "Eis aí tua mãe - Obra de Maria" promove a evangelização e desenvolve projetos e ações sociais. Agora com 35 anos de história, muitas obras de assistência estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, com presença do movimento em 42 países através do trabalho de mais de 4.200 missionários.

Programação

Nesta sexta, o tema da pregação será baseado no Evangelho de Lucas: “Pela tua palavra, lançarei as redes em águas mais profundas”. Terá a participação de Patti Mansfield, referência internacional na Renovação Carismática, além da adoração conduzida por Frei Josué, Irmã Zélia e Ironi Spuldaro.

No sábado (18), também no Teatro Guararapes, o tema refletirá a entrega de Maria, descrita em Lucas 1:38: “Faça-se em mim conforme a tua palavra”. A programação incluirá a participação especial de Maria Salomé, cofundadora da Obra de Maria.

Já no domingo (19), pela manhã, ainda no teatro, a celebração começará com a Adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pela própria Obra de Maria. Também ocorrerá a Santa Missa Solene, que simbolizará o envio missionário e a universalidade da fé.

A partir das 13h, já na Arena de Pernambuco, a celebração contará com a apresentação de grandes nomes da música católica.



Esquema especial de ônibus

Esquema especial de ônibus deve facilitar deslocamente para a Arena de Pernambuco | Foto: Rafael Vieira/Federação Pernambucana de Futebol (FPF)

No domingo, a celebração também vai ter um esquema especial de ônibus, montado pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), das 12h às 22h, na Arena Pernambuco.



A linha 047 - Cosme e Damião/Arena será ativada com saídas do Terminal Integrado Cosme e Damião a partir das 12h. A tarifa será a do Bilhete Único (Anel A: R$ 4,30), com pagamento em dinheiro ou cartões VEM. Gratuidades e abatimentos estarão disponíveis, e a operação será monitorada por fiscais do CTM.

Itinerário:

Ida: TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/PE, Arena Pernambuco.

Volta: Arena Pernambuco, Ramal Arena, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

Dúvidas e reclamações podem ser feitas pelo 0800 081 0158 (7h às 19h) ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999 (5h30 às 21h30).

Demandas também podem ser enviadas para a Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou telefones 3182-5511 e 3182-5518.

Confira, abaixo, a programação completa da celebração de 35 anos da Obra de Maria.



Dias 17 e 18 de janeiro – Teatro Guararapes (Centro de Convenções):

Sexta-feira – 17/01:

08h30 – Animação

08h50 – Santo Terço

09h20 – Pregação com Patti Mansfield

10h10 – Intervalo

10h40 – Animação

11h00 – Adoração com Frei Josué, Irmã Zélia e Ironi Spuldaro

12h30 – Almoço

14h00 – Animação

14h30 – Testemunho dos Amigos

15h00 – Intervalo

15h30 – Retorno

16h00 – Pregação com Prado Flores

17h00 – Preparação para a Santa Missa (Celebrante: Dom Alberto Taveira)

18h30 – Encerramento

Sábado – 18/01:

08h30 – Animação

08h50 – Santo Terço em cinco línguas (Italiano, Inglês, Francês, Espanhol, Holandês e Português de Portugal) e oferenda de um coração com 35 rosas à Virgem Maria, com Maria Salomé

09h40 – Pregação com Patti Mansfield sobre a Virgem Maria

11h00 – Intervalo

11h30 – Animação e Oração

11h50 – Momentos de testemunhos

12h30 – Almoço

14h00 – Animação e oração

14h30 – Adoração com Luzia Santiago, Padre Roger e Padre Edmilson

15h30 – Intervalo

16h00 – Momento de Testemunhos

16h45 – Preparação para a Santa Missa

17h00 – Santa Missa (Celebrante: Dom Paulo Jackson)

18h30 – Jantar

19h30 – Show das Nações com o Ministério Obra de Maria e Amigos

21h00 – Avisos finais



Dia 19 de janeiro – Domingo

Manhã (Teatro Guararapes):

08h30 às 11h50 – Adoração, oração, animação, entrada das bandeiras e Santa Missa

Tarde e Noite (Arena de Pernambuco):

11h00 – Abertura dos portões

13h00 – Início da programação com apresentação da Família Obra de Maria

14h00 – Apresentação da Orquestra Criança Cidadã

15h00 – Santa Missa presidida por Padre Marcelo Rossi

16h00 – Início das apresentações musicais:

Frei Gilson

Padre Fábio de Melo

Irmã Kelly Patrícia

Eliana Ribeiro

Padre Damião Silva

Dunga

Padre João Carlos

