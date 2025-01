Proupe oferta 1.560 bolsas de ensino de até R$ 500 disponíveis para alunos de faculdades municipais

A- A+

O Programa Universidade para Todos em Pernambuco (Proupe) distribuirá 1.560 novas bolsas de até R$ 500 para estudantes matriculados em Autarquias Municipais de Ensino Superior em todo o Estado.

O edital foi lançado na quarta-feira (15) e as inscrições estão abertas até 27 de janeiro, no site da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

O Proupe contribui com a formação em nível superior de estudantes com renda per capita menor que 1,5 salário mínimo, com ressalva para casos de complementação pedagógica para bacharéis e segunda licenciatura em áreas afi ns para professores do ensino fundamental ou médio, segundo a Secti.

A concessão das bolsas será dividida em dois grupos. O primeiro terá alunos de cursos nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em especial dos cursos de Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Estatística, Matemática, Física, Química, e afins.

O segundo grupo será formado por estudantes dos demais cursos de graduação de nível superior.



A destinação das bolsas para cada um dos grupos terá a proporção de 70% para o primeiro grupo e 30% para os participantes do segundo grupo, ainda de acordo com a Secti.

“As bolsas possuem um peso maior para os cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) para atrair mais alunos dessas áreas e suprir as demandas que tradicionalmente existem no Estado”, pontuou o secretário-executivo da Secti, Kenys Bonatti.

Proupe 2025: confira o edital



Pernambuco possui 13 Autarquias Municipais de Ensino Superior, com a participação de mais de 11 mil estudantes, que atendem aos municípios de Araripina, Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Belo Jardim, Limoeiro, Goiana, Petrolina, Garanhuns, Floresta, Venturosa, Pedra, Buíque, Santa Cruz e outros.

- Autarquia Educacional para o Desenvolvimento Cultural do Cabo (Aedecca);

- Autarquia Municipal de Ensino Superior de Goiana (Amesg);

- Autarquia de Ensino Superior de Limoeiro (AESL);

- Autarquia Educacional do Município de Belo Jardim (AEB);

- Autarquia Educacional da Mata Sul (Aemasul);

- Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga);

- Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (Aesa);

- Autarquia Educacional de Afogados da Ingazeira (Aedai);

- Autarquia Educacional de Serra Talhada (Aeset);

- Autarquia Educacional do Araripe (Aeda);

- Autarquia Belemita de Cultura, Desportos e Educação (ABCDE);

- Autarquia Educacional de Salgueiro (AESDS);

- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco (AEVSF).

