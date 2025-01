Portal UFPE oferece 140 vagas gratuitas para curso pré-vestibular; saiba como se inscrever

A- A+

O Portal UFPE, projeto de extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (Proext) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), está com 140 vagas abertas para o curso pré-vestibular gratuito.

As inscrições, que não possuem taxa, podem ser realizadas de forma online, até 3 de fevereiro, através do formulário disponibilizado no perfil oficial do pré-acadêmico no Instagram.

Também haverá opção presencial, nos dias 27 e 28 de janeiro, no Niate CB/CCS, no Campus Recife da UFPE, conforme horários detalhados no edital de seleção.

Devido à alta demanda, o processo seletivo será realizado em duas etapas eliminatórias: uma prova objetiva e uma análise socioeconômica seguida de entrevista.

Todas as informações sobre os documentos necessários, requisitos de participação e cronograma estão disponíveis no edital.

O resultado final será divulgado em 24 de fevereiro, e as aulas, destinadas aos candidatos aprovados, terão início no mesmo campus. Os encontros serão presenciais, de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h45; aos sábados, das 8h às 17h, e, eventualmente, aos domingos, das 8h às 12h.

O curso oferece também suporte psicopedagógico e monitorias em todas as disciplinas, com horários variados, para atender às demandas individuais dos estudantes. O principal objetivo do projeto é preparar jovens e adultos para o ingresso no ensino superior.

A iniciativa conta com uma equipe multidisciplinar formada por estudantes de graduação e pós-graduação de diversas instituições de ensino superior de Pernambuco.

