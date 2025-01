A- A+

OPORTUNIDADE Pré-vestibular do Centro Acadêmico de Vitória da UFPE anuncia abertura de vagas para novos alunos Inscrição dos interessados no processo seletivo deve ser realizada virtualmente por meio de formulário online

Com o objetivo de auxiliar estudantes que deverão ingressar no 3º ano do ensino médio em 2025, o projeto de extensão Pré-Acadêmico Cavest, que é oferecido no Centro Acadêmico de Vitória (CAV) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), anunciou nesta quinta-feira (2) a abertura de inscrições para a seleção de novos alunos.

A iniciativa gratuita, que também disponibiliza vagas para estudantes que já concluíram o ensino médio em escolas das redes públicas estadual e municipal de Vitória de Santo Antão ou regiões vizinhas, contempla o ensino de todas as disciplinas do ensino médio.

As atividades acontecem por meio de aulas teóricas que são ministradas por estudantes, ativos ou egressos, de cursos de licenciatura e bacharelado (estudantes monitores) de instituições de ensino superior públicas de Pernambuco.

As aulas também são realizadas em ambiente virtual e são acompanhadas pelos coordenadores docentes institucionais da UFPE.

Saiba como participar

A seleção acontecerá por meio de uma prova que será aplicada no próximo dia 12, presencialmente, das 9h às 12h, no CAV.

Para se inscrever no processo seletivo é preciso que o aluno preencha um formulário online que está disponível neste link. O processo seguirá aberto até a próxima segunda-feira (6).

