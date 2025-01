A- A+

Educação Prefeitura do Recife nomeia 520 profissionais para Educação Docentes foram aprovados em concurso realizado no ano de 2023 e iniciam ano letivo em fevereiro

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (2), a nomeação de 520 novos profissionais para a Rede Municipal de Educação. Entre os profissionais contratados serão 300 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs) e 220 professores para a Educação Infantil e Anos Iniciais.

De acordo com a gestão municipal, os novos docentes - que foram aprovados no concurso realizado em 2023- atuarão nas creches e escolas que serão inauguradas até o mês de fevereiro, junto às novas salas de recursos multifuncionais, que estão sendo implantadas para o atendimento dos estudantes com deficiência ou transtornos.

"Para o início de 2025, temos a expectativa de inaugurar quatro novas creches, além de seis ampliações e duas novas escolas com turmas do ensino fundamental. As nomeações também estão ligadas ao processo de expansão de vagas nas creches do Recife, um desejo antigo das famílias, além de ser uma das principais prioridades da gestão", afirmou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

