Faculdade Senac oferece 1350 vagas em vestibular para Recife, Caruaru e Petrolina

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Faculdade Senac para o primeiro semestre de 2025. São 1350 vagas distribuídas entre cursos nas áreas de Gestão, Saúde, Moda, Design, Tecnologia, Games e Gastronomia. As ofertas são diferentes para cada unidade de Recife, Caruaru e Petrolina, todas são reconhecidas pelo MEC e no formato presencial. Os interessados podem se inscrever por meio do site www.pe.senac.br/vestibular/ .

Os cursos oferecidos no Recife são Análise e Desenvolvimento de Sistemas (turnos da manhã, tarde e noite), Design de Moda (manhã e noite), Enfermagem (noite), Estética e Cosmética (manhã e noite), Gastronomia (manhã e noite) e Jogos Digitais (manhã e noite). Em Caruaru, os candidatos têm duas opções no turno da noite: Design de Moda e Gastronomia. Já em Petrolina, as inscrições são para o curso de Gastronomia, que tem aulas noturnas.

Gestão – Só na área de Gestão, a Faculdade Senac está com 760 vagas para 19 cursos no Recife. Um é o curso de bacharelado em Administração, os outros 18 são tecnólogos, que são cursos de graduação com tempo médio de conclusão de 2 anos. Logística, Gestão Financeira e de Recursos Humanos são alguns dos cursos oferecidos e que já são conhecidos no mercado. Mas, há ofertas criadas para atender às novas demandas do mercado como Gestão de Redes Sociais, Economia Circular, Gestão de Compliance e Políticas Corporativas, Gestão Ambiental, Transformação Digital da Gestão Escolar, entre outras. Com o novo portfólio, no segmento de Gestão, há possibilidade de fazer duas graduações tecnológicas em três anos ou três graduações em cinco anos, combinando o Bacharelado em Administração com cursos tecnólogos em diversas áreas. Para conhecer os detalhes dos cursos da área de Gestão do Senac, basta acessar o link https://www.pe.senac.br/vestibular/cursos-de-gestao.html . O valor integral das mensalidades desses cursos é de R$199,90.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher uma das quatro formas de seleção: ingresso por meio da nota do Enem (realizado entre 2019 e 2023), vestibular online, portador de diploma ou transferência externa. As inscrições são gratuitas. Estarão habilitados à inscrição ao processo seletivo aqueles que concluíram, ou concluírem até a data da matrícula acadêmica, o Ensino Médio ou equivalente. As aulas estão previstas para começar no dia 10 de fevereiro de 2025.

Descontos - Pagamento exclusivo para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: serão ofertados 5% de desconto para pagamentos antecipados até o 10º dia do mês de vencimento, para a mensalidade parcelada no boleto bancário. Para os demais cursos, haverá desconto de 20% nas parcelas titulares e dependentes do cartão do empresário. 10% (dez por cento), de desconto, caso seja feito o pagamento do semestre parcelado no cartão de crédito e de 15% (quinze por cento) de desconto para o pagamento do semestre à vista (em espécie, cartão de débito ou cartão de crédito no rotativo).

Confira detalhes sobre a oferta de cursos por município:

Recife

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Turno: manhã

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 615,96

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Turno: tarde

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 615,96

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Turno: noite

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 615,96

Design de Moda

Turno: manhã

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 553,15

Design de Moda

Turno: noite

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 553,15

Enfermagem

Turno: noite

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 1098,00

Estética e Cosmética

Turno: manhã

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 408,87



Estética e Cosmética

Turno: noite

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 408,87

Gastronomia

Turno: manhã

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 567,66

Gastronomia

Turno: noite

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 567,66

Jogos Digitais

Turno: manhã

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 431,17

Jogos Digitais

Turno: noite

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 431,17

Administração

Turno: noite

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 382,85

Cursos Tecnólogos de Gestão

Turno: noite

Nº de vagas: 40 (para cada curso)

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 199,90

Mais detalhes: https://www.pe.senac.br/vestibular/cursos-de-gestao.html



Caruaru

Design de Moda

Turno: noite

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 553,15

Gastronomia

Turno: noite

Nº de vagas: 40

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 567,66

Petrolina

Gastronomia

Turno: noite

Nº de vagas: 30

Valor: Matrícula + até 05 parcelas de R$ 567,66

SERVIÇO:

Vestibular Faculdade Senac 2025.1

Realização das provas do Processo Seletivo: até 10/02/2025

Divulgação do resultado: até 48h após a realização da prova

Previsão de início das aulas (turmas formadas): 10/02/2025

Inscrições e mais informações: www.pe.senac.br/vestibular/ ou pelo (81) 3413.6666.

