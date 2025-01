A- A+

EDUCAÇÃO Enem 2024 teve uma redação nota mil em Pernambuco e 12 ao todo no Brasil; veja como consultar O Nordeste teve cinco notas 1.000. Apenas um estudante da rede pública obteve a pontuação máxima, em Minas Gerais

Um estudante de Pernambuco tirou nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicado em 2024, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana.

Em todo o Brasil, foram 12 notas máximas na produção do texto dissertativo-argumentativo, que teve como tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

O Nordeste teve cinco notas 1.000. Além de Pernambuco, também alunos de Alagoas, Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte obtiveram a pontuação máxima na redação.

Outros estados com a nota mil foram Goiás, Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (2) e São Paulo, além do Distrito Federal.

Apenas uma nota mil foi de estudante da rede pública, em Minas Gerais.

O MEC também divulgou que 114 redações alcançaram notas entre 980 e 1.000 em Pernambuco. Na rede pública, foram 21. Entre 950 e 980, foram 1.928 estudantes, dos quais 352 da rede pública.

Distribuição dos candidatos nota mil no Enem 2024 | Foto: Inep/MEC

A proficiência média da redação, índice que considera a média das notas de todos os candidatos, foi de 660 pontos — em 2023, foi 645.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou as informações nesta segunda-feira (13), junto à publicação das notas do Enem 2024.

As notas estão disponíveis na página do participante, que pode ser acessada com o login único da plataforma gov.br.

Um total de 237.920 participantes estavam inscritos na edição 2024 do Enem em Pernambuco. O primeiro dia de aplicação de provas registrou 23,9% de abstenção. No segundo dia, a taxa aumentou para 27,1%.

No Enem 2023, 60 estudantes no País alcançaram o mil na redação, sendo quatro de rede pública. Em Pernambuco, foram dois.

