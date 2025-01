A- A+

educação Passou no Enem? Veja cuidados e como emitir título de eleitor, obrigatório para matrícula Resultados da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgados na manhã desta segunda-feira (13), pelo Inep

Os resultados da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgados na manhã desta segunda-feira (13). Com isso, fica o alerta para os cuidados a serem tomados com o título de eleitor, documento obrigatório para matrícula na universidade para maiores de 18 anos.

A primeira recomendação é que os estudantes procurem a Justiça Eleitoral com antecedência, e não deixem a regularização para a última hora.

"Em períodos de alta procura, há uma demora maior para o processamento dos dados e você pode correr o risco de perder o prazo de inscrição", explicou o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), em comunicado oficial.

Como solicitar o título de eleitor

O primeiro título de eleitor pode ser solicitado de forma rápida, virtualmente, pela ferramenta Autoatendimento Eleitoral.

O primeiro passo vai ser acessar o site do TRE-PE, no canto superior direito, na aba “Serviços eleitorais”. Nessa etapa, é só clicar em “Atendimento Remoto” e, depois, “Autoatendimento Eleitoral - Título Net”.

Em seguida, será preciso clicar em “Título Eleitoral” e, logo após, em “Tire seu título eleitoral”. Esse é o momento de preenchimento dos campos com os dados pessoais.

Vale ressaltar que, ao fim do processo, será necessário ir até um Cartório Eleitoral ou Central de Atendimento para coletar a biometria e concluir o procedimento.

Título de eleitor é documento obrigatório para matrícula na universidade. - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Documentos necessários

Para emitir o título de eleitor, é preciso apresentar os seguintes documentos - digitalizados ou fotografados:

Documento oficial de identificação (frente e verso, quando for o caso);

Comprovante de vínculo com o município (vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha da cidade);

Comprovante de pagamento de débito (quando houver débito com a Justiça Eleitoral);

Comprovante de quitação militar, obrigatório somente às pessoas do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos, ou seja, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade. O documento será exigido do homem transgênero que tenha retificado o gênero no registro civil até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos, conforme o artigo 35, parágrafo 7º, da Resolução TSE nº 23.659/2021;

Uma foto estilo selfie, em que a pessoa aparece segurando o documento oficial de identificação ao lado da face. Não devem ser utilizados acessórios que dificultem reconhecer o rosto, tais como bonés, gorros etc.

O processo será analisado pela Justiça Eleitoral e a pessoa poderá acompanhar o andamento pelo portal do Atendimento Eleitoral. Por isso, é importante guardar o número de protocolo gerado.

Ao final, o TRE-PE enviará uma mensagem convocando o candidato a um Cartório Eleitoral ou Central de Atendimento para concluir o processo. Essa etapa final vai precisar ser previamente agendada no site do órgão.

Resultado do Enem

As notas estão disponíveis na página do participante, que pode ser acessada com o login único da plataforma gov.br.

Provas do Enem 2024 foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

As provas do Enem 2024 foram aplicadas em novembro do ano passado. Os estudantes responderam a 180 questões de múltipla escolha de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e fizeram uma redação, cujo tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Para ingressar em universidades públicas, estudantes podem fazer inscrição com a nota do Enem no Sistema da Seleção Unificada (Sisu) entre a próxima sexta-feira (17) e o dia 21.

A chamada regular do Sisu está marcada para 26 de janeiro. A matrícula ou registro acadêmico junto à instituição será entre 27 e31 de janeiro de 2025

Candidatos também podem usar o resultado do Enem para o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), mas os calendários ainda não foram divulgados pelo Inep.

Estudantes brasileiros também podem usar a nota para entrar em pelo menos 35 universidades de Portugal.

Veja também

peru MP peruano interroga Boluarte em investigação sobre sua cirurgia no nariz