Oficina Francisco Brennand receberá circuito de corrida e aulas de yoga em fevereiro

A Oficina Francisco Brennand receberá o circuito de corrida TF Experience, realizado no dia 1° de fevereiro, localizada no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Track&Field Recife, organizadora do evento, 600 competidores participam da etapa, que terá circuitos de 5km e 10 km. Para além da corrida, a organização espera 60 participantes para as aulas de yoga.

Também serão entregues medalhas de cerâmica para os 16 atletas com melhor desempenho e quatro ovos de cerâmica desenhados para o evento.

As inscrições para a corrida estão esgotadas. A retirada dos kits acontece nos dias 30 e 31 de janeiro, das 9h às 22h, na Loja Track&Field do RioMar Shopping.

Já as vagas para as aulas de yoga ainda estão disponíveis, no valor individual de R$ 90,00. As inscrições são feitas exclusivamente no aplicativo da TFSports.

Programação:

A concentração acontecerá a partir 6h, para realização do aquecimento. Já as largadas acontecem às 6h10 - para os 10 km -, e às 6h30 - para os 5km.

As aulas de yoga serão realizadas nos horários das 6h e 7h no bambuzal da Oficina. A primeira chamada é às 6h da manhã, com a intervenção de Maprem Zaki, mestre em Kriya Kundalini Yoga, técnica indiana que trabalha meditação e respiração.

Logo em seguida, às 7h da manhã, a aula é com Aurélio Cardoso, também do Pura Luz, com a Vinyasa Yoga, aula com sequência de movimentos (posturas) e respiração.

Cronograma:

5h30: Início do evento

6h00: Aquecimento (10km)

6h00 - Aula de yoga com Maprem Zaki

6h10: Largada (10km)

6h20: Aquecimento (5km)

6h30: Largada (5km)

7h00 - Aula de yoga com Aurélio Cardoso

9h00: Premiação

