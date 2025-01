A- A+

vôlei No Geraldão, Recife Vôlei recebe Natal-RN para subir na tabela da Superliga B Time pernambucano ocupa a 10ª posição da tabela, com quatro pontos, com dois jogos a menos que adversários

Para subir na tabela da Superliga B Feminina 2024/25, o Recife Vôlei recebe o Natal-RN, nesta sexta-feira (24), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na capital pernambucana. A bola sobe a partir das 20h, pela sétima rodada. A expectativa, como sempre, é de casa cheia com a torcida recifense empurrando o time rumo a mais um resultado positivo. Atualmente o Recife Vôlei ocupa a 10ª posição da tabela, com quatro pontos. O time tem dois jogos a menos que os adversários após adiamentos de duelos contra Ascade-DF - remarcado para 24 de fevereiro - e Irati-PR, ainda sem data.

Diante dos visitantes, o Recife Vôlei terá a chance de emendar duas vitórias seguidas pela primeira vez na competição até aqui. Os recifenses bateram o Pinhalense, por 3 sets a 2, na última rodada, no Geraldão. O outro triunfo no torneio foi contra o Ceará, na segunda rodada.

O período sem partidas oficiais, para o técnico Adalberto Nóbrega, não foi positivo para o time. Em todo esse período a equipe fez a preparação para o duelo contra o Natal-RN, que chega para o jogo ocupando a 12ª posição, com três pontos, foi a melhor possível.

"Esse intervalo não é bom para a equipe, porque a gente perde em volume de jogo. Tínhamos feito um bom jogo contra o Pinhalense, e aí veio esse adiamento contra o Irati. A gente perde volume, e temos que jogar partidas oficiais”, afirmou.

Mesmo à frente do Natal-RN, que tem uma vitória e quatro derrotas em cinco jogos no torneio, o técnico enxerga um jogo difícil nesta sexta. “Agora temos um jogo importante pela frente, contra o Natal. É uma equipe difícil, com atletas que vamos ter que prestar atenção. Esperamos fazer um grande jogo, como fizemos contra o Pinhalense, e estamos nos preparando para fazer o nosso melhor", explicou.

Para quem está com a expectativa lá no alto para acompanhar o jogo de perto no Geraldão, os ingressos já estão à venda na plataforma Ticket Simples (link disponível no fim do texto). Os valores partem de R$ 5,00.

Ao todo, 14 equipes participam da Superliga B. Os times duelam entre si em turno único na primeira fase, que vai até o fim de fevereiro. Passam para os playoffs os oito primeiros. As quartas de final serão disputadas em dois jogos, e as semifinais no formato melhor de três. A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso.

Recife Vôlei x Natal-RN

Onde: Geraldão (Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 – Imbiribeira)

Quando: Sexta-feira (24), às 20h

Transmissão: Canal Vôlei Brasil, no Youtube



Ingressos:

- Individual - Social : R$ 5,00 + 1 kg de alimento não perecível

- Individual - Inteira: R$ 30,00

- Individual - Meia: R$ 15,00

Compra: Formato online, na plataforma Ticket Simples

Veja também