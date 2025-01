A- A+

Habitação Ademi-PE sedia curso inédito do Insper sobre políticas habitacionais no Recife Capacitação aborda regulação urbana, financiamento e políticas públicas para moradia

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) vai sediar, a partir da próxima segunda-feira (27) até 2 de fevereiro, o primeiro curso do Insper fora de São Paulo.

Com o tema “Políticas Habitacionais: Resultados e Desafios”, a capacitação é direcionada a profissionais do setor e gestores municipais envolvidos com desenvolvimento urbano e habitação.

Promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Habitação, o curso foi viabilizado pela Ademi-PE com apoio de empresas como Moura Dubeux, Rio Ave, Casa Orange, e outras do setor de construção. A iniciativa tem como foco discutir temas como regulação urbana, financiamento habitacional e políticas públicas para moradia, com carga horária de 40 horas.

De acordo com Rafael Simões, presidente da Ademi-PE, o curso busca qualificar técnicos e profissionais envolvidos em empreendimentos habitacionais, especialmente os enquadrados no programa federal Minha Casa Minha Vida e no programa estadual Morar Bem PE.

“É uma oportunidade para elevar o nível de capacitação no setor público e fortalecer o diálogo com o setor privado, visando soluções habitacionais mais eficientes para a população”, destacou Simões.

