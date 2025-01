Faculdade do Recife oferece terapia aquática gratuita para moradores de comunidades da Imbiribeira

A- A+

A Clínica Fisio FPS, localizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, está oferecendo terapia aquática gratuita para moradores das comunidades de Tijolos e Tijolinhos.

O tratamento é realizado com base na necessidade de cada paciente, com uma piscina aquecida e equipamentos e materiais adequados, como peso, flutuadores, esteira e bicicleta subaquática.

O atendimento acontece nas terças, das 7h às 17h, e quintas, das 13h às 17h.

Alunos da instituição e o público em geral também podem participar, pagando um valor simbólico. De acordo com a instituição, a média da taxa é de R$ 40.

A marcação do atendimento pode ser feita pelo telefone (3312-8268), WhatsApp (9 7335-5602) ou presencial.

A fisioterapia aquática é indicada para quem possui artrite, artrose e doenças reumáticas; problemas ortopédicos, como fraturas ou hérnias discais; lesões musculares; dores articulares; inchaço nas pernas; e dificuldade respiratória.

Além disso, a hidroterapia é eficaz no tratamento de condições neurológicas, como paralisia cerebral, esclerose múltipla e AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Terapia aquática

A terapia aquática é uma especialidade da fisioterapia que utiliza a água na prevenção e no tratamento de diversas patologias, a partir de exercícios específicos em piscina coberta e aquecida.

Além de atuar no alívio das dores crônicas, que fazem parte do cotidiano de 36,9% dos brasileiros com mais de 50 anos, segundo dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos (ELSI-Brasil), essa técnica não invasiva é amplamente utilizada na reabilitação física e no fortalecimento muscular, sendo recomendada para todas as idades.

De acordo com Júlia Veloso, fisioterapeuta da Clínica Fisio FPS, a água oferece um ambiente com menor impacto sobre as articulações.

“A flutuação reduz o peso corporal, permitindo que os movimentos sejam realizados com mais facilidade e menos dor, enquanto a resistência natural da água ajuda a fortalecer os músculos de maneira controlada”, explica.

Ela acrescenta que a temperatura da água quente desempenha um papel importante ao relaxar os músculos, melhorando a circulação sanguínea e reduzindo a espasticidade (rigidez dos músculos), comum em pacientes neurológicos.

Benefícios

Além do alívio de dores e fortalecimento muscular, a profissional pontua que os outros principais benefícios dessa terapia são a melhora do equilíbrio e coordenação motora, a promoção do relaxamento muscular, a diminuição de distúrbios do sono e o aumento da amplitude das articulações.

“Outro aspecto relevante é o impacto positivo no bem-estar emocional. O contato com a água aquecida promove relaxamento, aliviando o estresse e a ansiedade”, afirma Júlia.

“Em relação às pessoas com dificuldades motoras, por exemplo, essa prática, muitas vezes, as ajuda a se moverem de maneira que não são capazes no solo, uma vez que na água ficam 90% mais leves, facilitando, assim, a movimentação ativa”, detalha.

A especialista explica ainda que, apesar da água funcionar como apoio e suporte facilitando o equilíbrio, dependendo da posição do corpo e da região a ser trabalhada, ela também pode dificultar, em alguns exercícios.

“E, assim, a gente trabalha o equilíbrio, dificultando para poder melhorar”, finaliza.



Veja também