Educação Mediotec Senac abre inscrições em Recife, Paulista, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina Com aulas iniciadas em fevereiro, os cursos variam de acordo com a localidade

O Ensino Médio Técnico do Senac, Mediotec Senac, abriu as inscrições para as cidades do Recife, Paulista, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina. As aulas têm início em fevereiro.

As ofertas de cursos variam de acordo com o município. Nas unidades do Senac no interior - Caruaru, Serra Talhada e Petrolina -, o curso oferecido é o de Desenvolvimento de Sistemas.

Em Paulista, os interessados podem escolher entre Desenvolvimento de Sistemas e Jogos Digitais. Já no Recife, três cursos são ofertados: Jogos Digitais, Desenvolvimento de Sistemas e Logística.

Os interessados podem conferir as vagas e cursos para cada localidade clicando aqui.

Ao entrar na plataforma, é possível escolher a cidade e, em seguida, preencher uma ficha cadastral. Depois, é possível conferir as oportunidades. Outras informações podem ser conferidas na página do Mediotec Senac.

