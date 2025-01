A- A+

VIOLÊNCIA Morador em situação de rua é morto a tiros na área central do Recife Vítima dormia num colchão, em cima da calçada e diante de um fiteiro. Ele aguardava para receber comida

Um homem em situação de rua foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (23), no bairro da Ilha do Leite, área central do Recife.

O crime aconteceu por volta das 2h30, na rua General Joaquim Inácio. As primeiras informações são de que o homem estava no local aguardando para receber comida de voluntários de uma instituição.

O homem ainda não foi identificado pela polícia. Ele dormia num colchão, em cima da calçada e diante de um fiteiro.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima foi encontrada já sem vida no local, "com perfurações de arma de fogo". Cerca de cinco tiros teriam sido disparados contra o homem.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio consumado pela equipe de Força-Tarefa de Homicídios na Capital.

Até o momento, não há informações sobre motivação e autoria desse assassinato.

"As diligências seguem até o esclarecimento do crime", afirmou a corporação.

O corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, também na área central do Recife.

