Acidente de trabalho Recife: MPT-PE instaura procedimento para investigar acidente que matou homem no Edifício Brasília Antônio Apolinário dos Santos estava atuando na manutenção de um elevador do prédio quando despencou do 14º andar

O Ministério Público do Trabalho em Pernambuco ((MPT-PE) instaurou, na manhã desta quarta-feira (22), procedimento para investigar acidente que matou Antônio Apolinário dos Santos, que atuava na manutenção de um elevador no Edifício Brasília, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, nessa terça (21).

De acordo com o MPT-PE, serão apurados os fatores que concorreram para o acidente, bem como o possível descumprimento de normas de prevenção e segurança ocupacional.

Como foi o acidente?

O elevador estava no térreo enquanto a vítima fazia a manutenção no 14º andar do prédio, que tem, no total, 15 andares.

Segundo testemunhas que estavam no local, o homem estava sozinho e se desequilibrou na porta e despencou até cair por cima do elevador.

O Ministério Público do Trabalho informou que vai promover as diligências necessárias para apurar as circunstâncias dos fatos noticiados, identificando a extensão da responsabilidade patronal.

