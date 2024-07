A- A+

EDUCAÇÃO Desigualdade entre escolas públicas e privadas cresce no Enem 2023 Ano foi o primeiro com a mudança do Novo Ensino Médio, e reverte diminuição de desigualdade registrada desde 2019

A diferença de desempenho entre escolas públicas e privadas cresceu no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2023 em Matemática e Ciências da Natureza. O resultado reverte uma tendência de diminuição da desigualdade que era registrada desde 2019. Esse foi o primeiro ano em que parte dos estudantes fez a prova após a mudança para o Novo Ensino Médio.

Especialistas apontam que o modelo, que já foi reformulado este ano após diversas críticas, pode ter pesado nesse resultado. A nota em Matemática das escolas públicas caiu de 507 para 503. Já a das privadas subiu de 601 para 618.



Em Ciências da Natureza, as mudanças foram de 473 para 472 e de 530 para 541, respectivamente. Os dados do Inep foram obtidos pelo SAS Educação, uma plataforma de ensino usada por 1,2 mil escolas no Brasil, e disponibilizados com exclusividade ao Globo.





— A prova de Matemática deste ano foi um pouco mais fácil do que as anteriores. Mas os estudantes das escolas públicas foram pior nas habilidades mais básicas do teste. Isso aconteceu com Ciências da Natureza também e fez com que as notas caíssem — analisou Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações do SAS Educação.

A lei do Novo Ensino Médio, de 2017, previa que todas as escolas adotassem o modelo a partir de 2022. No entanto, em 2021, o estado de São Paulo antecipou esse calendário e instituiu o novo formato em todas as escolas. Mato Grosso do Sul e Santa Catarina também adotaram o modelo em parte da rede. Além disso, diversos estados fizeram essa transição com escolas-piloto.

Os alunos que começaram o ensino médio em 2021 acabaram fazendo o Enem em 2023. Os estudantes do Novo Ensino Médio, porém, tiveram 25% menos aulas de Matemática e 34% de Ciências da Natureza, segundo análise de O Globo nos currículos estaduais.

— Sou a favor da reforma, mas não da forma como foi feita. Sem dúvida ela teve impacto na nota — diz Celedônio.

Desde 2023, estudantes do Novo Ensino Médio não têm todas as disciplinas básicas no último ano do ensino médio, quando é realizado o Enem. É comum, por exemplo, que uma ou duas das aulas de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia) fiquem de fora da grade curricular.

No lugar dessas aulas, são oferecidas disciplinas dos itinerários formativos, a parte flexível do currículo, que não atenderam à expectativa de aprofundamento curricular que se esperava delas.

— Esse impacto de não ter as aulas de Ciências da Natureza no 3º ano do ensino médio tem muito peso. É nesse momento que os alunos precisam ter mais contato com exemplos e exercícios de preparação. As escolas privadas tiveram isso com aulas a mais, o que causou essa discrepância maior nas notas — avalia o especialista do SAS Educação.

Nova reforma

Em 2024, todos os alunos que farão o Enem terão se formado por esse mesmo modelo do Novo Ensino Médio. A mudança deste formato foi aprovada pelo Congresso neste ano e passará a valer a partir de 2025, com mais aulas de disciplinas básicas distribuídas em todos os anos.

Alguns estados já haviam iniciado um movimento para contornar esses problemas. São Paulo, por exemplo, anunciou no fim de 2023 que aumentaria o número de aulas de Matemática em 70% e incluiria novamente aulas de Física, Geografia e História no ano do Enem. Em nota, o estado afirmou que tomou essa medida para melhorar os resultados e a aprendizagem dos estudantes.

Na avaliação de Ivan Gontijo, Gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, a diferença de implementação do Novo Ensino Médio nas redes públicas e privadas pode explicar o resultado. Ele também aponta o aumento do número de inscritos em 2023 como uma hipótese:

— O número de participantes subiu em 2023 após vários anos de baixa participação. Podemos entender que os alunos menos preparados não fizeram a prova nos anos anteriores e voltaram a fazer agora.

Em Ciências Humanas e Linguagens, o desempenho dos alunos de escolas públicas acompanhou seus concorrentes das privadas — ambos tiveram leve melhora. O destaque foi em Redação, em que os estudantes de redes públicas cresceram 31 pontos, contra 17 dos colégios particulares.

