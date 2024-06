Deslizamento de terra deixa feridos em Taiwan; veja vídeo

Um deslizamento de terra deixou duas pessoas feridas em Keelung, em Taiwan, na manhã desta segunda-feira. O deslizamento de terra ocorreu na encosta próxima à ponte Pinglang, na entrada do Parque Chaojing e diversos carros foram danificados. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local.

Vídeos dos deslizamentos foram compartilhados nas redes sociais. Em um dos registros é possível ver um dos carros dando ré enquanto o terreno desliza.

Em entrevista a imprensa local, a corporação informação que não há registros de vítimas que tenham ficado presas sob os escombros. Os bombeiros também informaram que os motoristas e passageiros dos sete carros e dois caminhões conseguiram sair dos veículos, como informado pelo portal Taiwan News.

Massive Taiwan Landslide Injures Two, Leaves Cars And People Trapped



Torrential rainfall triggered a deluge of rock and earth to fall onto drivers along a road entering Keelung city's Chaojing Park on Monday, June 3.



Nine vehicles were affected, and those trapped have been… pic.twitter.com/A4BJhFeur8