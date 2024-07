A- A+

Etiópia Deslizamento de terra no sul da Etiópia deixa ao menos 146 mortos Deslizamento teria ocorrido pelo excesso de chuvas na região

Um deslizamento de terras ocorrido nesta segunda-feira, no sul da Etiópia, deixou ao menos 146 mortos. As autoridades locais informaram, nesta terça-feira (23), que o número de mortos ainda pode aumentar.

"Um total de 146 corpos foram encontrados, dos quais 96 homens e 50 mulheres, e os esforços de busca continuam intensamente", disse Habtamu Fetena, chefe de relações públicas da região de Gofa, em um comunicado.

Os deslizamentos ocorreram no distrito de Geze-Gofa, uma área rural, montanhosa e isolada a mais de 450 quilômetros, cerca de dez horas de carro da capital Adis Abeba. As autoridades locais anunciaram inicialmente, na segunda-feira, um número de mortos de 55.

Fotos postadas no Facebook pelas autoridades mostram uma multidão na base de uma colina que praticamente desmoronou. Esta região do sul da Etiópia é uma das principais afetadas pelas cheias de abril e maio, durante a estação chuvosa.

— A área do desastre é rural, remota e muito montanhosa — afirmou um refugiado etíope que vive no Quênia, e que disse ter nascido em um distrito perto de Geze-Gofa. — O solo daquela zona não é forte, por isso, quando há chuvas fortes e deslizamentos de terra, o solo escoa para as partes mais baixas.

A Etiópia, o segundo país mais populoso de África, com cerca de 120 milhões de habitantes, é vulnerável a catástrofes climáticas, como inundações e secas.

