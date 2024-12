Dezembro Vermelho: SES-PE promove ações em alusão ao mês de prevenção ao HIV e outras doenças

A- A+

Durante o mês de dezembro, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) realiza uma série de ações em alusão ao Dezembro Vermelho, mês de intensificação das ações de resposta ao HIV, à Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

A pasta oferecerá ações de testagem, aconselhamento e webpalestras para a população, profissionais de saúde e gestores de todo o estado.

O último domingo, 1º de dezembro, marcado como o Dia Mundial de cuidado e fim do estigma em relação ao HIV/Aids, inaugurou essa campanha de conscientização e prevenção, com foco na promoção do debate sobre o estigma associado ao HIV, a importância da testagem, do diagnóstico precoce, da adesão ao tratamento e da busca ativa pelos serviços de saúde.

Neste ano, a SES-PE, por meio do Programa Estadual de IST, Aids e Hepatites Virais, destaca a necessidade de combater o preconceito ainda presente em nossa sociedade e de promover uma abordagem de prevenção combinada.

A ideia é orientar a população sobre as diversas formas de prevenção disponíveis, respeitando as diferentes formas de dar e sentir prazer, e construir, junto com as pessoas, planos de prevenção individualizados, baseados nas estratégias mais eficazes de combate ao HIV.

Disseminar conhecimento, informações e inovações sobre a temática ajuda a reduzir o estigma e o preconceito ainda muito fortes em relação às IST.

“O HIV e a Aids ainda representam um grave problema de saúde pública, sendo fundamental esclarecer não apenas as formas de transmissão, mas, prioritariamente, as formas de prevenção. Temos maneiras de nos prevenir, e a prevenção combinada é muito mais eficaz. Traçar seu próprio plano de prevenção, com a ajuda de um profissional de saúde, aumenta as chances de sucesso. Hoje, não se trata apenas do uso do preservativo interno ou externo; profilaxias como o PrEP e o PEP permitem combinar estratégias e, assim, prevenir a transmissão do HIV”, comentou a gerente do Programa Estadual de IST, Aids e Hepatites Virais, Grazielle Vasconcelos.

Nesta segunda-feira (02), acontece uma ação de testagem e aconselhamento, realizada no Viaduto Jaboatão Prazeres, até às 14h, em parceria com o município do Jaboatão. Na ocasião, será divulgado o Informe Epidemiológico 2024, com dados atualizados sobre o cenário da epidemia no estado.

Na terça-feira (03), será realizada uma conversação sobre o cenário epidemiológico do HIV e as estratégias de prevenção combinada, das 9h às 12h, no auditório da SES-PE, no Bongi, Zona Oeste do Recife.

Além disso, na quarta-feira (04) e na quinta-feira (05), ocorrerão webpalestras sobre temas como o diagnóstico do HIV por meio de testes rápidos e a Avaliação Externa de Qualidade (AEQ), além de uma reunião de alinhamento anual com as coordenações municipais da política de IST, Aids e Hepatites Virais de Pernambuco.

Essas atividades serão transmitidas online, permitindo a participação de profissionais de saúde e gestores de todo o estado, e podem ser acessadas por meio deste link.

Com essas ações, a SES-PE reforça o compromisso com o cuidado e combate ao estigma em relação às pessoas que vivem com HIV/Aids (PVHA), promovendo a educação em saúde, o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento.

O Dezembro Vermelho é uma oportunidade para sensibilizar a população sobre a importância do autocuidado e da responsabilidade coletiva no enfrentamento dessa epidemia, que ainda afeta milhões de pessoas em todo o mundo.



Veja também

sinistro Colisão entre carro e ônibus em rodovia federal no Agreste deixa 11 pessoas feridas