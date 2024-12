A- A+

Premiação Olimpíada de Matemática do Recife: alunos vencedores viajarão para a sede da Nasa, nos EUA Seis alunos, com a companhia de mais dois professores e um gestor de escola, também conheceram os parques da Disney

Os três primeiros colocados das categorias 1 e 2 da Olimpíada de Matemática do Recife (OMR) serão premiados, nesta segunda-feira (2), com uma viagem para conhecer a sede da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (Nasa), localizada em Orlando, nos Estados Unidos.

Os seis alunos, que terão a companhia de mais dois professores e um gestor de escola, também serão contemplados com uma visita aos parques da Disney.

A cerimônia de premiação dos vencedores acontece a partir das 17h desta segunda, no Armazém 14, localizado no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.





A OMR contemplou estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e tem como objetivo despertar o interesse e o prazer dos estudantes em aprender matemática, bem como identificar e valorizar talentos da disciplina.



Serviço:

Prefeitura do Recife premia estudantes vencedores da Olimpíada de Matemática da cidade

Local: Armazém 14

Data: Segunda-feira (2)

Horário: 17h

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, s/n, bairro do Recife

