MUDANÇA CLIMÁTICA Dia 21 de julho foi o mais quente já registrado no mundo A temperatura média mundial alcançou 17,09º C, um centésimo (0,01º C) acima do recorde anterior em 6 de julho de 2023

O domingo, 21 de julho, foi o dia mais quente já registrado no mundo, segundo dados preliminares do observatório europeu do clima Copernicus.

A temperatura média mundial alcançou 17,09º C, um centésimo (0,01º C) acima do recorde anterior em 6 de julho de 2023.

