AÇÃO Dia Nacional do Migrante e Dia Mundial do Refugiado: PCR realizará encontros Os encontros do Dia Nacional do Migrante e Dia Mundial do Refugiado contarão com oficinas, palestras, orientações sobre trabalho, empreendedorismo e cursos

O Dia Nacional do Migrante e o Dia Mundial do Refugiado, celebrados respectivamente nos dias 19 e 20 de junho, serão relembrados pela Prefeitura do Recife nesta quarta-feira (26) e na quinta-feira (4).



Com oficina cultural, palestras e orientações sobre trabalho, empreendedorismo e cursos que serão realizados nos bairros da Caxangá e de Santo Amaro.

Nesta quarta-feira (26), as beneficiadas serão as famílias venezuelanas indígenas da etnia Warao residentes na comunidade Nova Morada (Caxangá). Na ocasião, cada participante poderá compartilhar as suas tradições, valores e práticas culturais essenciais.

Das 13h às 17h, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas do Recife (SDSDHJPD), por meio do Núcleo de Educação Social da Secretaria Executiva de Assistência Social, promoverá uma oficina, em formato de roda de diálogo, numa casa onde vivem famílias Warao em Nova Morada, situada na Rua Engenheiro Florisval Silvestre Neto, 49.

A gerente de Proteção Social Especial de Média Complexidade do Recife, Camila Borges, explica como a ação deve funcionar.

“A ideia é criar um mural cultural onde cada participante possa representar elementos importantes de sua cultura, como arte, histórias ou rituais, por meio de desenho/pintura em cartolina; conversar sobre o processo de adaptação à cultura brasileira e os elementos que incorporaram nas rotinas; e discutir com a equipe sobre o acesso a direitos e à cidadania no país”, explicou a gerente.

Programação também acontecerá em julho

Na quinta-feira (4), as atividades serão para migrantes de quaisquer nacionalidades. A programação acontecerá das 8h às 13h, na Escola Profissionalizante São José, situada na Rua Coelho Leite, s/n, em Santo Amaro.

A Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife (STQP), em parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), oferecerá serviços de cadastro e orientação referentes à plataforma GO Recife. Além disso, também serão realizados cortes de cabelo, massoterapias, palestras sobre combate à xenofobia e elaboração de currículos.

Os migrantes presentes também receberão orientações sobre comportamento em entrevistas de emprego, mercado de trabalho, empreendedorismo e MEI. A iniciativa também contará com o apoio da UFRPE, Cáritas Brasileira e Conecta Migrantes.

Dia Nacional do Migrante e o Dia Mundial do Refugiado

As ações foram elaboradas no âmbito do Comitê Intersetorial de Acompanhamento das Políticas Públicas para Migrantes no Recife.

Os encontros foram desenvolvidos através da Secretaria Executiva de Assistência Social (SEAS), Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH), Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional; Secretaria de Saúde e pelo Gabinete da vice-prefeita Isabella de Roldão.

A realização ocorrerá em conformidade com os princípios e diretrizes dispostos na Lei Municipal nº 18.798, de 20 de maio de 2021, que institui as bases para a elaboração da "Política Municipal de Promoção dos Direitos dos Migrantes e Refugiados" do Recife, reforçando o compromisso do poder público com a garantia dos direitos desta população.

