A- A+

INICIATIVA Dia Nacional do Samba: grupo faz ação para crianças do GAC em alusão à data A iniciativa do grupo De Cara Com O Samba teve como objetivo levar a alegria do Samba, no dia em que o ritmo musical é celebrado nacionalmente

Nesta segunda-feira (2º), Dia Nacional do Samba, o grupo pernambucano De Cara Com O Samba, realizou ação social para crianças do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC), no Hospital Oswaldo Cruz, em Santo Amaro.

A iniciativa teve como objetivo levar a alegria do Samba, no dia em que o ritmo musical é celebrado nacionalmente, para as crianças em tratamento no GAC.

Dia Nacional do Samba

Esta é a segunda ação de um projeto de ações sociais iniciado pelo grupo de Cara Com O Samba, no GAC, no mês passado.

“Quando viemos aqui pela primeira vez para trazer o Samba, nós pudemos levar coisas muito mais importantes, que aprendemos com eles, para o nosso dia a dia. Voltar aqui hoje, Dia Nacional do Samba, é uma recompensa muito grande. Poder ver o sorriso das crianças, e ver como a música pode transformar a vida das pessoas, assim como transformou a nossa, é muito gratificante”, afirmou Alcir Ramos, um dos músicos integrantes do grupo.

Rubens França, que também é músico do Grupo, reforça:

“Sempre saímos daqui de alma lavada. É sempre uma alegria, que não há palavras, estar aqui. Ver todos participando, os pais, os funcionários, a felicidade das crianças…”.

A alegria do Samba

Para a merendeira Sandra Bezerra dos Santos, mãe do paciente Lucas Santos, ações como a do grupo De Cara Com o Samba fazem a diferença na rotina hospitalar.

A merendeira Sandra Bezerra dos Santos, mãe de Lucas Santos. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

“Foi muito bom. Trouxe muita alegria para o meu filho. Nós somos de Buíque (Agreste de Pernambuco) e já estamos aqui há 13 dias. Desde então, nunca mais tinha visto um sorriso no rosto dele e hoje eu vi”, contou a mãe emocionada.

A Psicóloga Hospitalar e Clinica do GAC, Ana Claudia Nunes, explica a importância de ações como esta, e principalmente da música, para aumentar a imunidade dos pacientes em tratamento e auxiliar na recuperação.

A Psicóloga Hospitalar e Clinica do GAC, Ana Claudia Nunes. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

“Essas ações são muito importantes porque trabalhamos com o câncer infanto-juvenil, uma doença que desestrutura a rotina da da família e o emocional. E essas ações permitem que eles revivam, muita vezes, parte dessa rotina que foi desestruturada. Principalmente quando se trata de música, em especial um ritmo como o Samba que é super alto astral”, explicou a psicóloga.

De Cara Com o Samba

O De Cara Com O Samba é uma roda de samba 100% Samba Raiz, nascido e criado em Pernambuco, entre as cidades de Recife e Olinda.

O projeto completou seis anos neste mês de novembro e acontece, geralmente, cercq de duas vezes no mês com uma roda de Samba composta por dez músicos, todos de Pernambuco.

O grupo De Cara Com O Samba é uma roda de samba 100% Samba Raiz, nascido e criado em Pernambuco. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Neste ano, o projeto tem trabalho a ação O Samba Cura, que teve início em janeiro e será finalizado no mês de dezembro. Dentre as ações programadas, estão as visitas ao GAC.

O GAC

O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC), que funciona no Hospital Oswaldo Cruz, da Rede Estadual, no bairro de Santo Amaro, é organização da sociedade civil (OSC) que atua para humanizar o tratamento oncológico de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos.

Veja também

Javier Milei Tarcísio concede Ordem do Ipiranga, mais alta honraria do estado, a irmã de Javier Milei