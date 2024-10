"Diálogo será percursor da minha gestão", garante Vinicius Castello

A- A+

O candidato à prefeitura de Olinda, Vinicius Castello (PT), participou, nessa quarta-feira (23), de um debate eleitoral contra a adversária Mirella Almeida (PSD).



Entre os pontos abordados pelo petista, foram elencados melhoria na mobilidade urbana, saneamento básico, saúde e o diálogo como percursor da sua gestão.

Em sua fala, Castello ressaltou a necessidade de um novo modelo de governança, destacando que a cidade vive um estado de desorganização.

"As pessoas estão cansadas de promessas. É possível cuidar do povo trabalhador, gerar emprego e renda, e resgatar a dignidade que a população merece", defendeu.

Quando o tema se voltou para a orla de Olinda, o candidato se posicionou como uma voz crítica. Ele argumentou que a área necessita de requalificação e que a segurança pública é uma preocupação real para quem vive na localidade.



"A Orla da cidade de Olinda precisa ser requalificada, reestruturada", disse, destacando a necessidade de ciclovias e conexão com outras áreas para fomentar o desenvolvimento econômico.

"Na minha gestão, a gente vai cuidar e vai fazer um plano de revitalização", afirmou Castello. Sua proposta inclui dialogar com os comerciantes e moradores.

Em sua intervenção, Castello também mencionou a necessidade de ações efetivas em áreas como segurança e saúde, propondo a implementação do Compaz (Centro de Paz) em localidades como Peixinhos e Águas Compridas.

"Proposta concreta é anunciar que ali, em Peixinhos, em Águas Compridas, a gente vai implementar o Compaz da cidade de Olinda. No Nascedouro de Peixinhos, com articulação, inclusive, com Recife”, afirmou.

Castelo ressaltou que sua gestão será pautada pelo diálogo e pela integração com outras esferas do governo. "Na minha gestão e no meu governo, o diálogo será percursor da transformação que o povo precisa", enfatizou.

Veja também

LEVANTAMENTO A cada dia 196 crianças e adolescentes são hospitalizados após sofrerem violência, diz SBP