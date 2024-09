Dieta de 16 mil calorias de fisiculturista morto aos 36 anos incluía 108 sushis e 2,5 kg de carne

A- A+

Considerado um dos fisiculturistas de maior destaque no mundo, Illia 'Golem' Yefimchyk morreu aos 36 anos depois de sofrer uma parada cardíaca, na semana passada. A informação foi confirmada pela mídia de Belarus e pela mulher dele, Anna, nesta quarta-feira.

Golem chegou a ser socorrido e levado de helicóptero para um hospital, no último dia 6, mas teve a morte cerebral constatada dois dias depois. A causa e as circunstâncias do falecimento do atleta não foram detalhadas.

Ao longo da carreira, o bielorrusso chamou a atenção na modalidade pelo físico musculoso — 160 quilos em 1,85 metro — mas também pela maneira como mantinha a forma. Golem ingeria diariamente 16.500 calorias, divididas em ao menos sete refeições.

— Desde criança eu queria ser como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone em Rambo. E que, quando as pessoas passassem por mim, vissem um monstro. Eu queria ser tão forte quanto meus ídolos de Hollywood. Na minha pequena cidade, uma academia abriu e comecei a frequentar para me tornar o Hulk — disse numa entrevista o atleta, que deixou a República Tcheca, onde nasceu, rumo a Miami, nos Estados Unidos, para dar sequência à realização do sonho.





Fisiculturista Illia Golem mostra refeição com 108 peças de sushi — Foto: Reprodução

Segundo a revista Men's Health, Golem era capaz de levantar 272 quilos no supino e 317 quilos no levantamento terra.

Em outubro do ano passado, por exemplo, o atleta viralizou ao revelar que comia 108 sushis num só dia. Na ocasião, a revista divulgou um exemplo da dieta diária de Golem, com comida japonesa, 2,5 quilos de carne e bastante arroz.

Café-da-manhã (8h): 300 gramas de aveia em flocos.

Almoço 1 (11h): 3 pratos de sushi com 36 peças cada um (ou seja, 1.600 gramas de arroz e 800 gramas de salmão).

Almoço 2 (13h30): 1.300 gramas de carne de vitelo e uma sobremesa de crepes com sorvete.

Almoço 3 (15h40): 500 gramas de arroz, azeitonas, ômega 3 e uma tigela de macarrão fresco.

Jantar 1 (16h50): 200 gramas de queijo e 300 gramas de macarrão.

Jantar 2 (19h30): 1.300 gramas de carne de vitelo e 700 gramas de queijo cottage ou requeijão.

Refeição 7 (21h15): 14 panquecas de aveia com xarope de bordo.

