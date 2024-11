Disque Denúncia pede informações sobre paradeiro de ex-motorista da socialite Regina Gonçalves

A- A+

O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira, um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro de José Marcos Chaves Ribeiro, de 53 anos, ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, de 88. Ele é acusado de tentativa de feminicídio, cárcere privado, violência psicológica e furto contra a idosa. Ribeiro foi alvo de uma operação da 12ª DP (Copacabana) na manhã de terça-feira. Contra ele há um mandado de prisão preventiva em aberto. O homem é considerado foragido.

A ação, nomeada de " Operação Dama de Ouros", teve início em uma mansão da idosa, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Os agentes cumpriram ainda mandado de busca e apreensão, para reaver bens de valores, como joias, quadros e obras de arte que pudessem estar no imóvel. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Ribeiro.

Porta-vozes de Regina afirmam que obras de artistas de renome, como Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Abraham Palatnik e Manabu Mabe, foram levadas. A mansão de cerca de 7 mil metros quadrados poderia ser ocupada por Ribeiro, mas estaria sendo alugada para terceiros.



Foi determinada a desocupação do imóvel por qualquer pessoa. No momento da ação, dois funcionários estavam na mansão. Eles foram dispensados. Por determinação, o imóvel ficará fechado e terá as fechaduras trocadas.

A vítima é viúva e herdeira de um empresário fabricante de cartas de baralho. Parentes acusam o autor, ex-motorista da família, de ter mantido a mulher isolada em casa, desde 2021, sem contato com amigos e outras pessoas. Em 1994, Regina teria herdado 500 milhões de dólares, joias, relógios e obras de arte ao ficar viúva de Nestor Gonçalves, fundador da Copag e fazendeiro. Eles não tiveram filhos.

A investigação da Polícia Civil começou em novembro de 2023. Foram reunidos depoimentos, informações, laudos e boletins de atendimento médico do período em que o ex-motorista viveu com a vítima em um apartamento do Edifício Chopin, em Copacabana, Zona Sul do Rio, onde a teria mantido em cárcere privado.

A 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica ofereceu denúncia contra o ex-motorista, solicitando sua prisão preventiva, o que foi deferido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital.

Segundo a 12ª DP, Ribeiro também é investigado por tentativa de feminicídio contra a mulher. Em dezembro de 2021, ela foi encaminhada a um hospital com uma lesão na cabeça, foi operada e só teve alta em janeiro de 2022. No entanto, a família dela não foi comunicada sobre o ocorrido.

Ribeiro está proibido de se aproximar e de tentar contato com a vítima. Também não pode frequentar o Edifício Chopin nem a mansão em São Conrado.

A 12ª DP pede que quem tiver informações o paradeiro do ex-motorista ligue e denuncie ao Disque Denúncia, com anonimato garantido, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

