Uma relação sexual, geralmente, é sinônimo de prazer e contemplação mútua das pessoas nela envolvidas. Mas nenhuma dessas sensações foi notada pela criadora de conteúdo adulto Hayley Davies, de 25 anos, ou pelo parceiro dela que, sequer, foi identificado.

O DIU que foi implantado em Hayley escorregou e arrancou um pedaço do pênis do parceiro que transava com a jovem australiana, que acumula 1,2 milhão de seguidores no Instagram e tem contas em plataformas do segmento, como OnlyFans.

A criadora de conteúdo adulto Hayley Davies, de 25 anos | Foto: Reprodução/Instagram

Após o ato com o parceiro, ela contou que notou algo errado, enquanto tomava banho, pois sentia dor a todo momento e não sabia do que se tratava.

Ao olhar o órgão genital do homem, Hayley notou que faltava um pedaço daquele pênis. Parte do tecido do órgão foi arrancada.

“O DIU cortou meu colo do útero, mas senti pena dele”, disse ela, durante entrevista. A atriz pornô precisou ir ao médico para retirar o dispositivo. Não há informação sobre o que teria causado o deslocamento do dispositivo contraceptivo.

Para que serve o DIU?

O Dispositivo Intrauterino, mais conhecido como DIU, é um método contraceptivo inserido nas mulheres, mais precisamente no útero, para evitar a gravidez.

DIU de cobre | Foto: Divulgação/Ministério da Saúde

