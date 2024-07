Donald Trump está a salvo após incidente em comício, informa Serviço Secreto dos EUA

O ex-presidente americano Donald Trump está seguro e medidas de proteção foram implementadas após um incidente em um comício de campanha neste sábado, informou o Serviço Secreto dos EUA. O comício acontecia em Butler, na Pensilvânia. Trump foi retirado às pressas do palco disparos.

Anthony Guglielmi, chefe de Comunicações do Serviço Secreto dos Estados Unidos, afirmou, pelo X, que o "Serviço Secreto implementou medidas de proteção e o ex-presidente está seguro". Ele acrescentou que uma investigação está em curso.

O ex-presidente ficou ferido e caiu no chão. Ainda não há informações do que aconteceu durante o comício, mas barulhos que se assemelhavam a tiros foram ouvidos e captados pela transmissão ao vivo do evento.

O republicano foi cercado pelos agentes e escoltado para um carro de sua comitiva logo após os disparos, segurando a orelha direita, que parecia estar sangrando. O Serviço Secreto o tirou do palco às pressas após os disparos e o público foi retirado do local.

Ele saiu segurando a orelha direita, que parecia estar sangrando. Segundo porta-voz do ex-presidente, Steven Cheung, Trump "está sendo examinado e está bem", mas sem fornecer mais detalhes.

Atirador foi morto

O homem suspeito de atirar em Donald Trump, em um comício eleitoral na Pensilvânia, nos Estados Unidos, neste sábado foi morto. A informação foi confirmada pelo promotor público local, Richard Goldringer ao jornal americano Washington Post.

Ainda segundo a autoridade, um espectador do comício também morreu e outra pessoa está em estado grave.

Solidariedade

Por meio de nota oficial, o atual presidente Joe Biden desejou a recuperação de Donald Trump.

Biden também agradeceu ao serviço secreto pela proteção oferecida ao candidato. "Jill e eu estamos gratos ao Serviço Secreto por tê-lo colocado em segurança. Não há lugar para esse tipo de violência na América. Devemos nos unir como uma nação para condená-lo".

