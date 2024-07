A- A+

EUA Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto e após disparos serem ouvidos Ainda não se sabe o que aconteceu com o ex-presidente

O ex-presidente Donald Trump caiu no chão no palco de um comício em Butler, na Pensilvânia, neste sábado. Ainda não está claro o que aconteceu durante o comício, mas barulhos que se assemelhavam a tiros foram ouvidos e captados pela transmissão ao vivo do evento.

Segundo o New York Times, Trump foi escoltado para sua comitiva em Butler, uma cidade rural a cerca de uma hora ao norte de Pittsburgh. O Serviço Secreto o tirou do palco às pressas após os disparos.

Ainda segundo o jornal americano, os senadores Marco Rubio e J.D. Vance, junto com o governador Doug Burgum, da Dakota do Norte, que estão os nomes mais cotados para o papel de vice de Trump, expressaram orações pelo magnata e pelos participantes do comício nas redes sociais.

Veja o instante em que Donald Trump é aparentemente atingido no palco:

Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto e após disparos serem ouvidos - https://t.co/TTlW6rSoJL pic.twitter.com/gzSxuErYlB — Folha de Pernambuco (@folhape) July 13, 2024

O público está sendo retirado do local no momento. Seu adversário na corrida para a Casa Branca, o presidente Joe Biden estava na Igreja quando o incidente aconteceu, informou a CNN.

Confira imagens do momento em que Donald Trump é retirado do palco:

