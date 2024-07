A- A+

Dormir com o cabelo molhado facilita pegar gripe ou resfriado? Infectologista explica De acordo com o médico infectologista e patologista Celso Granato, só se tem uma gripe ou um resfriado na presença de um vírus

Com a chegada do inverno, muitas crenças populares sobre os "erros" que podem levar a um resfriado ou a uma gripe influenciam nossas ações.

Contudo, nem todas elas possuem uma explicação científica válida ou são sustentadas quando consultamos um especialista. Uma das mais conhecidas é que dormir de cabelo molhado pode facilitar o desenvolvimento dessas doenças.

O cabelo molhado leva ao resfriado ou gripe?

Diferente do que muitas mães, pais, avós e avôs afirmam, isto é um mito. De acordo com o médico infectologista e patologista Celso Granato, só se tem uma gripe ou um resfriado na presença de um vírus. Ou seja, o cabelo molhado não influencia diretamente nestas infecções virais.

Porém, uma consequência indesejada pode ser o estímulo do aparecimento de fungos e bactérias no local.

"Nossa pele é cheia de bactérias mas com o cabelo molhado você cria um ambiente ainda mais acolhedor para elas. Aí sim tem chances de se tornar um problema respiratório", explica Granato, que é membro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).

O especialista aponta que a origem do mito pode ter se dado no caso de alguém já estar no período de incubação de um resfriado (causado na maioria dos casos pelo rinovírus) ou da gripe (pelo vírus influenza), ter dormido logo após lavar o cabelo e então dois a três dias depois acordou doente.

"Nesse caso, a pessoa teria a doença com o cabelo molhado ou seco", observa o infectologista.

Como se proteger no inverno?

Granato aponta que o mais eficaz é manter uma alimentação equilibrada, rica em proteínas, frutas, legumes e vegetais. Assim como manter o calendário vacinal atualizado, especialmente no caso da gripe.

"Quando se tem uma alimentação com um pouco de tudo, o sistema imunológico fica pronto para reagir a qualquer infecção. Outra coisa importante é sempre se vacinar regularmente. As pessoas têm que se vacinar anualmente contra o influenza (causador da gripe), porque o efeito do imunizante vai enfraquecendo ao longo do tempo", ressaltou o médico.

Além disso, medidas como o uso de máscaras em ambientes fechados também podem minimizar as chances de desenvolver uma virose.

"A comunidade médica reparou que durante a pandemia praticamente sumiram as outras viroses, passamos esses anos sem ver quase casos de gripe ou resfriado por conta do uso de máscaras. Por isso, devemos colocar a máscara para nos proteger, e caso esteja doente, para proteger os outros", recomenda.

