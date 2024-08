Duas mulheres viralizam na China após trancar menina no banheiro de um avião 'para educá-la'; veja

A- A+

Escutar o choro incessante de uma criança pode ser incômodo, ainda mais dentro de um espaço fechado. Mas a forma como duas mulheres agiram com uma menina de aproximadamente 1 ano, a bordo de um voo da Juneyao Airlines da cidade de Guiyang para Xangai, na China, fomentou um grande debate nas redes sociais chinesas sobre a presença e tratamento dados às crianças em espaços que atendam o grande público.



De acordo com a BBC, as duas passageiras trancaram a menina no banheiro para que ela não chorasse mais e compartilharam o momento nas redes sociais chinesas.

A cena se tornou viral e, mesmo publicando o conteúdo com a intenção de mostrar que seu ato foi um gesto de ajudar outros passageiros a bordo, Gou Tingting, uma das responsáveis pelo ato, recebeu muitas reações negativas dos internautas.

Assista ao vídeo abaixo:

Após uma grande quantidade de ataques às duas mulheres responsáveis pelo ato, a companhia aérea teve que fazer um comunicado afirmando que a avó da menina - não identificada - havia dado o consentimento para "educá-la".

Segundo a mídia local, a menina que viajava com a avó tem um ano de idade, o que não foi confirmado pelas autoridades.



No vídeo publicado na rede social chinesa Weibo, a outra mulher que estava com Gou pôde ser ouvida explicando à criança que ela só conseguiria sair do banheiro se parasse de chorar.

Debate sobre o espaço para crianças

Muitos internautas criticaram Gou por falta de empatia e denunciaram uma forma de assédio.



Por sua vez, ela respondeu que preferia agir a permanecer passiva: "Eu só queria acalmar a criança e que todos pudessem descansar", escreveu ela no Douyin, o equivalente chinês do TikTok.

Ela também explicou que agiu assim após perceber que alguns passageiros haviam "se retirado para a parte de trás do avião para escapar do barulho", enquanto outros enfiaram lenços de papel nos ouvidos.

Após a repercussão do caso, a passageira fechou suas contas nas redes sociais.

Entre as reações dos internautas, pode-se ler, por exemplo, no Weibo: "As crianças não conseguem controlar suas emoções quando têm 1 ou 2 anos de idade. O que há de errado em chorar? Você não chorou nessa idade também?"

Outros estavam preocupados com o bem-estar da menina e se perguntavam como os espaços públicos poderiam ser mais adequados para crianças pequenas.



Na China, há um debate em alta sobre como lidar com o que é chamado de "filhos ursos", uma expressão que se refere a crianças mimadas que são muito barulhentas.

No país, alguns trens já estão montando compartimentos separados para crianças. Esse tipo de operação também existe em outras partes do mundo, como na Coreia do Sul, onde museus, restaurantes e teatros oferecem espaços "sem crianças".



Mas os legisladores sul-coreanos estão pedindo a proibição dessas zonas, a fim de criar uma sociedade mais inclusiva para as crianças, em um país onde a taxa de natalidade já é muito baixa.

Além disso, companhias aéreas internacionais como a turco-holandesa Corendon Airlines ou a Scoot, com sede em Cingapura, oferecem a possibilidade de pagar mais para estar sentado em uma zona "livre de crianças".

