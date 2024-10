A- A+

BACTÉRIA E. coli: cebolas do McDonald's foram provável causa de intoxicações nos Estados Unidos Legumes foram fornecidas pela Taylor Farms, que recolheu produto do mercado

Autoridades de saúde dos Estados Unidos indicaram nesta quarta-feira (30) que as cebolas fatiadas foram a provável causa da intoxicação de cerca de 90 pessoas pela bactéria "Escherichia coli" (conhecida como E. coli) ocorrida em lanchonetes da rede McDonald's.

"As cebolas fatiadas foram a provável fonte" da intoxicação, apontaram os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.

As cebolas foram fornecidas pela empresa Taylor Farms, que recolheu o produto do mercado, assim como a rede McDonald's.

O número de vítimas do surto, que atingiu 13 estados, subiu para 90, 27 das quais tiveram que ser internadas. Um idoso morreu no estado americano do Colorado.

"Todos os novos casos apareceram antes" das medidas tomadas pela Taylor Farms e pelo McDonalds, ressaltaram os CDC, acrescentando que o risco atual para o público "é muito baixo".

