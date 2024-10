É "urgente" que Israel facilite segunda rodada de vacinação contra pólio em Gaza, afirma Blinken

Os Estados Unidos instaram, nesta quinta-feira (31), Israel a facilitar urgentemente uma segunda rodada de vacinação contra a poliomielite na Faixa de Gaza.

A Organização Mundial da Saúde iniciou uma campanha de vacinação em 1º de setembro, após detectar o primeiro caso de pólio em 25 anos neste território palestino, devastado pela ofensiva militar israelense.

A primeira rodada de vacinação foi concluída e a segunda — essencial para desenvolver a imunidade — começou em 14 de outubro, conforme o previsto, mas foi interrompida devido aos intensos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza.

Em meados de outubro, Blinken e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, alertaram que os Estados Unidos reteriam algumas ajudas militares a Israel se a situação humanitária em Gaza não melhorasse em um prazo de 30 dias, o qual terminará após a eleição presidencial americana na terça-feira.

"Tem havido um progresso real, mas insuficiente, e trabalhamos diariamente para garantir que Israel faça o que for preciso para assegurar que essa assistência chegue às pessoas que necessitam", acrescentou Blinken.

