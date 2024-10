A- A+

SERVIÇOS Eleições 2024: confira o que abre e o que fecha no fim de semana nos serviços municipais do Recife Jardim Botânico estará fechado no domingo

Por causa da realização das eleições municipais de 2024 neste domingo (6), alguns serviços não estarão disponíveis no Recife durante o final de semana.

O Jardim Botânico do Recife (JBR), localizado na Zona Oeste, por exemplo, não estará aberto à visitação no domingo.

A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas neste domingo. A exceção é o Compaz Eduardo Campos, localizado no Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife, que funciona como local de votação. O equipamento estará fechado no sábado e abrirá no domingo apenas para receber os eleitores.

Maior colégio eleitoral de Pernambuco, o Recife tem 1.219.973 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Confira mais detalhes e o que abre e fecha no fim de semana no Recife:



Saúde

Os serviços de urgência e emergência permanecem funcionando 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), e no Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).



O Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro Sony Santos, anexo ao HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero, vítimas de violência.



O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) funcionará de plantão por meio do WhatsApp 3355-7712, das 8h às 17h.



A vacinação de influenza e atualização de calendário vacinal terá os seguintes horários no sábado (5): Shopping Riomar (Pina), Shopping Recife (Boa Viagem) e Shopping Boa Vista, das 9h às 19h; no domingo (6): Shopping Boa Vista, das 11h às 19h, e Shopping RioMar e Recife, das 12h às 19h.



Edifício-sede da Prefeitura

O edifício-sede da Prefeitura estará fechado. As atividades do prédio e o atendimento ao público serão retomados normalmente na segunda (7).

Recentro

O Parque de Esculturas Francisco Brennand estará fechado de forma excepcional neste domingo (6) por conta das eleições municipais.

Nas segundas, o equipamento fica normalmente fechado para manutenção interna, sendo reaberto sempre nas terças-feiras, das 10 às 17h. Nos finais de semana e feriados, o funcionamento é das 9h às 18h.



Cultura

No domingo, não haverá expediente nos espaços culturais mantidos pela Prefeitura do Recife.

Mulher

Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estarão fechados neste domingo. As exceções são o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia; e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, localizado na Av. Recife, 700, em Areias, que atende todos os dias, das 7h às 19h. Os demais serviços e atividades serão retomados normalmente na segunda, 7 de outubro.

Esportes

As Academias Recife, a Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC) na Via Mangue e o Corredor Recife de Esporte e Lazer funcionarão normalmente neste sábado (5).

Assistência Social e Direitos Humanos

O projeto Praia sem Barreiras será realizado na próxima sexta (4) e no sábado (5) normalmente. No domingo (6), em virtude das eleições municipais, não haverá atividades do projeto. A ação consiste no banho de mar assistido às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida com o uso de cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis para garantir o acesso à faixa de areia e ao mar. Não precisa de agendamento prévio para participar da ação, basta comparecer ao local.

É importante ressaltar que a atividade também pode ser suspensa em caso de grande volume de chuva ou de maré alta. O horário é das 8h às 13h, e ocorre na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso.



Além disso, nos dois dias deste final de semana, como de costume, não funcionarão os atendimentos realizados nos CRAS e CREAS, na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP). Também não funcionarão o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves.



As exceções são o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão. Também mantêm o funcionamento os restaurantes populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, que permanecem com a oferta de refeições para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.



Mercados e feiras

As feiras livres e mercados públicos funcionam normalmente de segunda a sábado, das 6h às 18h. No domingo das eleições municipais de 2024, o horário de funcionamento será mantido como de costume, das 6h às 13h.

