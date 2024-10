Operação Eleições 2024: SDS inicia monitoramento das ações de segurança para este domingo (6)

A- A+

Em Pernambuco, mais de 10 mil agentes atuarão no esquema de segurança deste domingo (6), quando ocorre o primeiro turno das eleições municipais. Os profissionais integram a Operação Eleições 2024, detalhada pela Secretaria de Defesa Social (SDS) em reunião de monitoramento realizada nesta sexta-feira (4), no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

Ao longo de todo o período da operação, que foi iniciada em 16 de agosto, 37.491 postos de trabalho extras. Houve um aumento de 19,5% em relação ao efetivo empregado no primeiro turno das eleições de 2020.

“Esse efetivo não diz respeito só ao dia do pleito. Nós tivemos que acompanhar e fazer o policiamento de comícios, carreatas e passeatas. As informações que nos foram passadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e as atividades programadas pelos candidatos com mais ações de rua levou à necessidade desse incremento”, afirmou Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco.



Do total de postos de trabalho extra, 32.476 são de policiais militares, 3.193 de policiais civis, 1.064 de bombeiros militares; 108 de policiais científicos; 60 de agentes da Defesa Civil, 328 da Corregedoria e 262 da sede da SDS. O reforço nas Forças de Segurança Pública abrange todos os 184 municípios pernambucanos.

O investimento do Governo de Pernambuco é de R$ 6.748.380 milhões, para garantir a segurança nos locais de votação e de apuração, cartórios eleitorais, vias públicas e terminais de passageiros.

A operação coordenada pela SDS conta com o apoio do TRE-PE, da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e de outros órgãos parceiros.



Secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho (Foto: Juana Carvalho/Folha de Pernambuco)

“O planejamento foi feito e está sendo executado. Ontem já lançamos efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil para o Interior do Estado e, no domingo, estaremos com policiamento reforçado próximo às zonas de votação. O pedido que eu faço é para que o pernambucano vá votar, exercendo o seu direito de cidadania, evitando aglomerações e boca de urna perto de seções eleitorais”, apontou Alessandro.

Segundo o secretário, o período de campanha transcorreu com tranquilidade e a expectativa é de que o mesmo ocorra no domingo na maior parte do Estado. “Algumas cidades merece atenção especial no dia de votação. São municípios que já têm histórico de incidentes em eleições passadas ou, pela análise de risco feita pela inteligência da SDS, junto com TRE, avaliamos que o efetivo tinha que ser reforçado. Preferimos não divulgar quais são, para evitar o estigma”, pontuou.

Ativado nesta sexta-feira (6), o monitoramento das ações será feito a partir dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC´s) instalados no Recife, Caruaru e Serra Talhada, de onde serão realizadas as coordenações de todo o policiamento, com espelhamento de câmeras municipais e transmissão das imagens captadas por drones.

“Estarei no Centro Integrado do Recife no domingo, junto com os comandantes da Polícia Militar e dos Bombeiros, o chefe da Polícia Civil e as forças amigas. Se houver qualquer ocorrência com gravidade maior, todos os atores envolvidos estarão presentes dentro de uma mesma sala para que a decisão seja rápida e eficaz”, informou o secretário.

Além de atuar no policiamento ostensivo, a Polícia Militar será responsável por providenciar ainda as escoltas das urnas, com apoio de viaturas. Já a Polícia Civil vai atuar da Região Metropolitana ao Sertão, contando com ao menos uma delegacia de plantão, no sábado (5) e domingo (6).



