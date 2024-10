Eleições 2024: candidaturas negras para prefeito recuam em relação a 2020. Confira

A- A+

Qual o perfil majoritário dos candidatos a prefeito nas eleições municipais que acontecem no próximo domingo? A Confederação Nacional dos Municípios (CNM), presidida por Paulo Ziulkoski, traz uma luz sobre sexo, idade, raça e cor, através de um estudo bem detalhado. Em relação à eleição de quatro anos atrás, houve uma queda de 18% no número de candidaturas do que em 2020, crescendo a proporção de homens brancos com mais de 35 anos na disputa. Assim, o pleito segue com sub-representação de mulheres, jovens e negros.

Desde 2000, segundo a CNM, a idade média dos candidatos avançou 2,6 anos, passando de 47,8 anos para 50,4 anos na disputa deste ano. O percentual de idosos, nesse mesmo período, passou de 13% para 22,5%. Por outro lado, percebe-se um encolhimento no engajamento político-eleitoral dos jovens. As candidaturas de pessoas com menos de 34 anos chegaram ao menor patamar dos últimos 24 anos (7,1%). Já a proporção de candidatos de 35 a 59 anos caiu de 79,5% para 70,4%.

A maior média de idade está nos municípios do Rio Grande do Sul (53 anos), Paraná e Espírito Santo (52,3 anos), enquanto os municípios com candidatos mais jovens estão localizados em Alagoas (47,4 anos), Ceará (47,4 anos) e Rio Grande do Norte (47,5 anos).

Mulheres

O número de candidatas prefeitas passou de 13,6% nas eleições passadas para 15,6%. Apesar de o percentual estar maior a cada pleito e mais do que dobrar na comparação com 2000, quando apenas 7,6% das candidaturas eram femininas, é evidente a baixa representatividade feminina considerando que 52% do eleitorado é composto por mulheres.

O Estado com maior proporção de candidatas prefeitas é Roraima, com 26,8% – 11 mulheres do total de 41 candidatos. Em seguida estão o Rio Grande do Norte (25,6% – 95 mulheres do total de 371 candidatos) e Sergipe (24,2% – 48 mulheres do total de 198 candidatos).

Raça

Nas eleições 2024, 9.440 candidatos se declararam brancos (63,8%), 5.284 negros (35,7%), 35 amarelos e 46 indígenas (somando, em conjunto, 0,5%). Assim, aproximadamente 6 a cada 10 candidatos a prefeitos são brancos, apesar de o último Censo Demográfico registrar que 56% da população brasileira declarou-se negra.

Os maiores percentuais de candidatos brancos estão nos municípios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (95% cada) e Paraná (85%), enquanto os maiores percentuais de negros estão nos Municípios do Amapá (80%), Acre (76%) e Amazonas (71%). Aproximadamente 15% das candidaturas de Roraima são de indígenas.

Quanto à escolaridade, a maioria dos candidatos possui ensino superior completo (59%) e 89% de todos os candidatos concluíram o ciclo da educação básica. A quantidade de candidatos com baixa escolaridade, ou seja, que não concluíram o ciclo regular da educação básica, recuou de 29,2% para 11,3%.

