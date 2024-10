A- A+

Eleições Pode votar de bermuda? Veja o que é permitido usar no dia das eleições Justiça Eleitoral não determina código de vestimenta no dia da votação, mas bom senso pede para que trajes de banho sejam evitados

Às vésperas das eleições, as dúvidas dos eleitores começam a surgir e todo tipo de pergunta é feita em buscadores como o Google. Uma dela é se pode ou não pode ir votar de bermuda. A resposta para as dúvidas dos eleitores é sim.

A Justiça Eleitoral não legisla especificamente sobre o assunto. Assim, é permitido votar com qualquer traje, mas recomenda-se o bom senso e traje de banho deve ser evitado, como sunga e biquíni, por exemplo.

Lembrando que o eleitor também pode demonstrar a preferência pessoal por meio de bandeiras, broches e vestimentas, de forma individual e sem pedir votos.

Após enfrentar uma forte onda de calor durante a semana, o Rio de Janeiro e São Paulo já passam por uma mudança climática. A chuva chegou na quinta-feira e continuou nesta sexta, mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição não deve persistir ao longo do fim de semana.

A previsão indica que não haverá precipitação no sábado e domingo.

Segundo o Inmet, a previsão é que o sábado e o domingo seja de tempo nublado e chuva. O órgão lançou um alerta amarelo para acumulado de chuva com duração até as 10h desta sexta-feira que abrange parte do litoral de ambos os estados.

Com isso, é possível que chova entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e tenha baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco.

No Rio de Janeiro, o sábado não terá chuva. O dia ficará de encoberto a nublado, enquanto a noite não tem chances de nebulosidade. Já a temperatura deve oscilar entre a mínima de 19°C e a máxima de 27°C. Já no domingo, o clima deve continuar melhorando.

A previsão indica poucas nuvens e os termômetros marcando entre 18°C e 30°C.

Para São Paulo, as condições são semelhantes. O sábado também não há expectativa de chuvas. O céu ficará encoberto pela manhã e sem nuvens na parte da tarde e noite.

Os termômetros devem marcar entre 14°C e 24°C. No domingo, poucas nuvens impactarão no clima. A temperatura mínima será de 12°C e a máxima de 26°C.

