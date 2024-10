A- A+

eua Eleições americanas: saiba como os astronautas da Nasa 'presos' no espaço até 2025 poderão votar Cédula eletrônica especial de votação à distância foi criada em 1997 no Texas, permitindo desde então que astronautas em órbita possam votar

Com a aproximação das eleições presidenciais de 5 de novembro, os eleitores dos Estados Unidos que optarem por participar da votação precisarão decidir de que modo o farão — se enviarão as cédulas por correio antecipadamente ou irão depositá-las em uma urna pessoalmente no dia do pleito.



Mas para os astronautas da Nasa Sunita Williams e Barry Wilmore, "presos" no espaço até fevereiro de 2025, a dinâmica será diferente. Eles votarão a mais de 320 km de altura, orbitando a Terra a uma velocidade de quase 30 mil quilômetros por hora a bordo da Estação Espacial Internacional.

Graças a uma cédula eletrônica especial de votação à distância, os astronautas podem votar no espaço. Esse processo começou em 1997 após a aprovação da Regra 81.35 pela legislatura estadual do Texas, em decorrência do início dos voos espaciais de longa duração para os astronautas americanos.



O estado abriga a maioria dos astronautas do país, uma vez que o Centro Espacial Lyndon B. Johnson (JSC, na sigla em inglês), de comando e controle da Nasa, a agência espacial dos EUA, fica localizado em Houston.

A lei 81.35 estabelece que “uma pessoa que atenda aos requisitos de elegibilidade de um eleitor de acordo com o Código Eleitoral do Texas, Capítulo 101, mas que estará em um voo espacial durante o período de votação antecipada e no dia da eleição, pode votar”.

No início, funcionava assim: antes da missão, um astronauta identifica em quais eleições ele estará em órbita. Então, antes do dia da eleição, uma cédula eletrônica criptografada é enviada aos astronautas pelo Controle da Missão do JSC.



Usando um conjunto de credenciais exclusivas enviadas a cada um deles por e-mail, os astronautas podem acessar suas cédulas, votar e enviá-las de volta à Terra para o escritório do secretário do condado.

O primeiro astronauta a votar no espaço foi David Wolf, da Nasa, enquanto ele estava a bordo da Estação Espacial Russa Mir em 1997. O processo não mudou muito desde então, embora agora as cédulas sejam enviadas para a Estação Espacial Internacional, onde as missões dos astronautas geralmente duram cerca de seis meses.

Na prática, o processo é semelhante ao voto à distância, utilizado por eleitores que estão fora do país. A única grande diferença é que quando os astronautas preenchem suas cédulas, eles listam seu endereço como “órbita baixa da Terra”.

Relembre o caso

Era uma quarta-feira, dia 5 de junho, quando os astronautas Barry "Butch" Wilmore, comandante da missão, e Sunita Williams, que iria atuar como piloto até a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) estavam a bordo do tão aguardado lançamento da espaçonave Staliner, da Boeing, pela Nasa. A missão estava atrasada há sete anos e aquela era a terceira tentativa. Mas a expectativa logo deu lugar à cautela: o que era para ser uma estadia ao menos oito dias em órbita foi estendida, transformando-se em semanas e meses.

A nave começou a apresentar problemas em seus propulsores e vazamentos de hélio, usado para pressurizar bombas dos propulsores. A previsão inicial era de trazer os astronautas de volta a partir de 26 de junho. No mesmo dia, apesar do retorno não ter ocorrido, a Nasa garantiu que Wilmore e Williams não estavam literalmente "presos" no espaço.

Em uma entrevista coletiva em agosto, a agência espacial americana disse que estava trabalhando em um plano de contingência com a empresa SpaceX, do magnata Elon Musk, caso os astronautas não consigam retornar com a nave da Boeing. A missão foi lançada em setembro e retornará para a Terra apenas em fevereiro de 2025. Wilmore e Williams ficarão em órbita por quase oito meses.

