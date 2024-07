A- A+

VELÓRIO "Ela tinha uma presença muito forte", diz Elisa Arraes no velório de Magdalena Arraes Velório de Magdalena Arraes acontece nesta sexta (12)

Familiares de Magdalena Arraes esteve presente no velório da matriarca, nesta sexta-feira (12). Na ocasião, Elisa Arraes falou sobre as últimas memórias com a avó, que faleceu na quinta (11).

"[O alzheimer] é uma doeça difícil de você conviver, porque você vai se despedindo aos poucos da pessoa", disse.

Ela comenta a presença de Magdalena com a família: "já faz um tempo que ela não falava mais, já não andava mais, mas ela tinha uma presença muito forte".



Elisa relatou que na quarta-feira (10), passou o dia a avó, que reagiu levantando a sobrancelha e apertando a mão da neta ao acordar. No entanto, a família já se preparava para o falecimento da viúva do ex-governador Miguel Arraes, devido às atualizações médicas.

Veja também

calamidade pública Rio Grande do Sul: empresas têm até esta sexta (12) para aderir ao programa de Apoio Financeiro