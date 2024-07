"Ela tinha um coração muito largo, muito sensível", diz João Campos em velório de Magdalena Arraes

A- A+

Presente no velório da bisavó afetiva, a ex-primeira-dama Magdalena Arraes, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), falou sobre a trajetória da ex-primeira-dama de Pernambuco.

Em fala à imprensa, João Campos afirmou que Magdalena era "muito carinhosa, atenciosa com todo mundo".

"Uma pessoa que ficou com sua trajetória marcada pelas ações sociais quando foi primeira-dama, sempre atuando nas cruzadas de ação social, na agricultura familiar, buscando sempre fortalecer os que mais precisavam", disse João Campos. Assista:

"Eu tive o privilégio de conviver muito ao longo da minha vida com ela. Meu pai tinha uma relação muito próxima a Arraes. Era o avô dele, meu bisavô. Mas a gente tinha uma convivência sempre muito próxima. Uma família grande, com dez filhos, Dr. Arraes, vários netos, bisnetos. E eu acho que primeiro tem um legado da relação familiar do convívio. Sempre muito próximo, juntando as pessoas", acrescentou João Campos.

O velório e o sepultamento de Magdalena Arraes ocorrem nesta sexta-feira (12), no Cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife. A viúva do ex-governador Miguel Arraes morreu na quinta-feira (11) de causas naturais.

