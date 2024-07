Familiares e amigos se despedem da ex-primeira-dama Magdalena Arraes

A- A+

Familiares, amigos e personalidades do meio político pernambucano se reúnem no Cemitério de Santo Amaro, no Recife, na manhã desta sexta-feira (12), para velório e sepultamento da ex-primeira-dama de Pernambuco, Magdalena Arraes, viúva do ex-governador Miguel Arraes.

O corpo da ex-primeira-dama chegou ao local por volta das 8h para o velório. O sepultamento está marcado para começar às 11h.

Uns dos primeiros a chegar foram Renata Campos e o prefeito do Recife, João Campos.

Também estão presentes no velório a jurista e ex-presidente do TCU, Ana Arraes; o advogado e escritor Antônio Campos, a ex-primeira-dama de Pernambuco Renata Campos, filhos, netos e bisnetos de Magdalena Arraes.

Ex-primeira dama de Pernambuco, Magdalena Arraes tinha 95 anos e faleceu em casa, de causas naturais. Ao lado de Miguel Arraes em três governos diferentes, ela presenciou de perto o golpe de 1964, a Anistia de 1979 e a consolidação da Nova República, no início da década de 1990.

Biografia

Nascida na cidade de Fortaleza, no Ceará, em 14 de dezembro de 1928, Magdalena Arraes tinha a política no seu DNA e destino. Seu avô materno, João Thomé de Saboya e Silva, foi governador do Ceará e senador. No entanto, foi por meio do seu casamento com o ex-governador Miguel Arraes de Alencar que ela ficou mais conhecida pelo povo.

Aos 8 anos, ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde se formou e trabalhou como professora de latim. Em uma viagem a Paris, conheceu Miguel Arraes, então prefeito do Recife. Magdalena foi a segunda esposa do líder político, que ficou viúvo de Célia de Souza Leão em 1961. Arraes e Magdalena se casaram no ano seguinte e tiveram dois filhos: Mariana e Pedro Arraes.

Na vida pública, ela foi a mulher que mais ocupou o posto de primeira-dama em Pernambuco. Na função, teve um trabalho estratégico na Cruzada de Ação Social, que servia de apoio às ações sociais do Governo do Estado.

Na política, esteve ao lado de Arraes em momentos cruciais da história do Estado: a deposição do ex-governador em 1964, o exílio na Argélia, o retorno do líder político com uma vitória nas eleições para o Governo do Estado em 1986 e o seu último mandato em 1994.

